شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشف فرصًا لا حدود لها في معرض CTW Saudi Arabia 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ينطلق يوم غد في معارض الظهران الدولية (الظهران أكسبو) معرض CTW Saudi Arabia 2023 ويمتد لغاية 29 نوفمبر 2023، وهو حدث رائد لمحترفي البناء والتشييد. تنظم هذه الدورة الافتتاحية شركة MIE Events وDhahran Expo، ويجمع أكثر من 200 مُنتج ومُورد من كبرى الشركات والمصانع الصينية في مكانٍ واحد، ويعرض أحدث الابتكارات في الشرق الأوسط.

وبالنسبة للشركات السعودية، يوفر المعرض فرصة للتواصل مع الشركات المصنعة الصينية المرموقة، وفتح الأبواب أمام الشراكات وقنوات التوزيع مع أكثر من 200 مُورد من كُبرى الشركات والمصانع الصينية في عدة قطاعات رئيسية أبرزها: مواد البناء، والتصميم الداخلي، والآلات، والأدوات الثقيلة، ونُظم التدفئة والتهوية، وتكييف الهواء.

يهدف هذا المعرض إلى تمكين المؤسسات المحلية من إقامة شراكات وقنوات توزيع مع الشركات المصنعة الصينية الرائدة، مما يعزز حضورها الصناعي ونموها.

كما يوفر بالنسبة لأكثر من 200 شركة صينية رفيعة المستوىبوابة فريدة للتوسع في المملكة العربية السعودية وتعزيز الشركات القيمة داخل السوق المحلية

CTW Saudi Arabia هي منصة للمحترفين الذين يبحثون عن التواصل مع قادة الصناعة الصينيين. يمكن للحاضرين الوصول إلى أحدث الاتجاهات والحلول، وتشكيل مستقبل الصناعة.