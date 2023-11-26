طرح 157 فرصة استثمارية في الحدود الشمالية بقيمة 22 مليارا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طرح منتدى الحدود الشمالية للاستثمار نحو 157 فرصة استثمارية بمنطقة الحدود الشمالية بقيمة 22 مليار ريال، وذلك في عدد من القطاعات المستهدفة، مثل النقل والخدمات اللوجستية والتعدين والتعليم والصحة والتطوير العقاري والبلديات والصناعة والسياحة والفندقة والبحث العلمي.

ودشن أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس اللجنة العليا لمنتدى الحدود الشمالية للاستثمار فيصل بن خالد أمس، المنتدى (‏25 - 26 نوفمبر 2023) الذي تنظمه إمارة المنطقة واتحاد الغرف السعودية في نادي منسوبي وزارة الداخلية بعرعر، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين وخبراء ومستشارين، وعدد من رؤساء الشركات والمديرين التنفيذيين ورجال وسيدات الأعمال.

وشهد الأمير فيصل بن خالد توقيع عدد من الاتفاقيات التي تسهم في دعم وتطوير الفرص الاستثمارية لجذب المستثمرين، وتوفير المتطلبات التكاملية لتحقيق الأهداف المشتركة بما يخدم المجتمع ويصب في المصلحة العامة. وكرم أمير الحدود الشمالية عددا من الجهات المشاركة في منتدى الاستثمار.

الأنظمة التجارية

والتقى الأمير فيصل بن خالد خلال المنتدى وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، وناقش أهم التطورات في منظومة التجارة وأحدث التشريعات والأنظمة التجارية، وما يخص المنطقة من مبادرات لتحسين بيئتها التجارية والاستثمارية وتعزيز مقوّماتها الاقتصادية واستغلال الثروات والمقوّمات الطبيعية بالمنطقة وتنمية القطاع الخاص، من خلال تحفيز المستثمرين ورواد الأعمال وخاصة في الأعمال الصغيرة والمتوسطة، من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

ونوه أمير الحدود الشمالية لما تقوم به وزارة التجارة من جهود لخدمة الوطن ودورها في تعزيز ومراقبة الحركة الاقتصادية، بما يحقق توجيهات القيادة الرشيدة في تطوير عناصر المنظومة التجارية، وتقديم أفضل الخدمات وفق رؤية السعودية 2030.

الإنتاج الحيواني

واجتمع الأمير فيصل بن خالد، خلال المنتدى مع وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، وناقش الفرص الاستثمارية في قطاعات وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الحدود الشمالية، ورفع كفاءة الإنتاج الحيواني، الذي يدعم مربي الأغنام، ويفتح لهم آفاقا جديدة في الاستثمار المحلي، كما يحقق الأمن الغذائي المستدام في المملكة.

ونوه لما يلقاه قطاع البيئة والمياه والزراعة من دعم واهتمام من القيادة، مشيدا بخطط وإنجازات الوزارة وما حققته من قفزات نوعية في الحفاظ على البيئة، ومتابعة احتياجات المستفيدين من خدمات الوزارة، في إطار رؤية المملكة 2030.

وقدم الفضلي شرحا مفصلا عن المشروعات التي تنفذها الوزارة في منطقة الحدود الشمالية، إضافة إلى حزمة من مشروعات الوزارة بالمنطقة، مشيدا بما حظيت به المنطقة من مشروعات تنموية في مجالات البيئة والمياه والزراعة، بمتابعة ودعم واهتمام من أمير المنطقة.

معالجة التحديات

وبحث الأمير فيصل بن خالد خلال المنتدى مع وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، الموضوعات المتعلقة بالاستثمار في المنطقة، مع معالجة التحديات التي تواجه رجال الأعمال في مشروعاتهم الاستثمارية وتسهيل أعمالهم، وترسيخ تكامل القطاع الخاص مع الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تحقيقا لرؤية المملكة 2030، والاستفادة من المقومات التي تتمتع بها منطقة الحدود الشمالية من ميز نسبية وفرص استثمارية واعدة.

وثمن اهتمام القيادة الرشيدة في تطوير البيئة الاستثمارية وتعزيز تنافسيتها، وكل ما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لجذب الاستثمارات المحلية والعالمية وتعزيز تنوع الاقتصاد الوطني.

دعم المشاريع

وتسلم أمير منطقة الحدود الشمالية خلال لقائه رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي، التقرير النهائي لأعمال اللجنة الوطنية للمقاولين، متضمنا دور اللجنة في دعم المشاريع التنموية، من خلال التنسيق والتوعية وحصر الاحتياجات والإسهام في تذليل الصعوبات التي تواجه قطاع المقاولات في المملكة.

وجرى في اللقاء مناقشة جملة من الاستراتيجيات والمبادرات المشتركة للاتحاد والغرف التجارية في المنطقة؛ لتنمية الفرص الاستثمارية، وتعزيز الشراكات التجارية، وخدمة المستثمرين، وتنمية الأعمال والأنشطة التجارية.

وشاهد الحضور عرضا مرئيا عن الاستثمار في منطقة الحدود الشمالية، ودور المنتدى الاستثماري في إيجاد بيئة آمنة ومحفزة لنمو استثمارات القطاع الخاص في المنطقة، من خلال إتاحة الفرص للمستثمرين وتمكينهم وتقديم الدعم والحلول المالية وغير المالية وتشجيع المستثمرين على الوصول إلى الفرص الاستثمارية، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وعرض الإمكانات الاقتصادية والمميزات النسبية للمنطقة.