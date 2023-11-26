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وبإضافة الترخيص الجديد يبلغ إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة هذا النشاط (8) شركات، فيما يصبح بذلك عدد شركات التمويل المرخصة في المملكة (57) شركة.
ويأتي هذا القرار، في إطار سعي البنك المركزي السعودي إلى دعم قطاع التمويل وتمكينه، وفي سبيل تحقيق أهداف رفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها.
كذلك تمكين الابتكار في الخدمات المالية المقدمة وتشجيعه؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.
ويؤكد البنك المركزي السعودي أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من قبل «ساما»، ويمكن التحقق من ذلك عبر زيارة موقعه الالكتروني.
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