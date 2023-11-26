شكرا لقرائتكم خبر المديفر: الألمنيوم معدن استراتيجي.. وحصة المنطقة 10% من الإنتاج العالمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس، خالد المديفر، أن الألمنيوم سيكون أحد المعادن الاستراتيجية.

وقال خلال مشاركته في إطلاق أعمال المؤتمر الدولي للألمنيوم «عربال» الذي عقد تحت رعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف «إن الخصائص الفريدة لمعدن الألمنيوم جعلت منه معدنا استراتيجيا لا غنى عنه في حياتنا المعاصرة».

وأضاف «إن منطقتنا تعد موطنا لبعض أكبر إنتاجات الألمنيوم في العالم، حيث تمثل حوالي 10% من الإنتاج العالمي، ومن المتوقع ارتفاع الطلب العالمي على الألمنيوم بنسبة 20 إلى 30% في عام 2030؛ مما يخلق فرصا لنمو الطلب عليه في كافة القطاعات الصناعية».

وأوضح المديفر في كلمته، أن الألمنيوم يدخل في عدد لا يحصى من الصناعات، منها تقليدية كالنقل، والبناء، وتغليف المواد الغذائية، كما يعد معدنا مهما في صناعات تحول الطاقة العالمي وتطبيقاتها المختلفة، مثل: المركبات الكهربائية، ومصادر الطاقة المتجددة، وأنظمة تخزين الطاقة.

وذكر أن المملكة منذ إطلاق رؤية 2030 تطمح لأن تصبح مركزا عالميا لإنتاج المعادن؛ حيث تتمتع بالمزايا التنافسية التي ستمكنها من تحقيق ذلك، ومنها أسعار طاقة تنافسية وموقع جغرافي مميز، مبينا أن المملكة تمتلك ثروة معدنية غنية تقدر بأكثر من 1.3 تريليون دولار، وبنية تحتية عالمية المستوى، وقوة استثمارية عالمية، وقوى عاملة شابة ذات تعليم جيد.

وقال «صنفنا البوكسيت والألمنيوم كجزء من قائمتنا للمعادن الاستراتيجية والحرجة نظرا لأهميتهما المحورية في التحول إلى الطاقة النظيفة، ونسعى من خلال استراتيجية التعدين بحلول عام 2030 إلى تحقيق أهداف طموحة، تتمثل في مضاعفة الطاقة الإنتاجية للبوكسايت إلى ضعفين، ومضاعفة الطاقة الإنتاجية للألمنيوم إلى 4 أضعاف، ومضاعفة الطاقة الإنتاجية للألمنيوم الأولي إلى 3 أضعاف؛ وذلك لرفع تصنيف المملكة كأحد أكبر 10 منتجين للألمنيوم في العالم».

وأكد أن المملكة ملتزمة بأن تصبح رائدة في الاقتصاد الدائري، حيث ستوسع المملكة في قدرتها الإنتاجية لإعادة تدوير الألمنيوم بمقدار 6 أضعاف بحلول عام 2030، من خلال استخدام التقنيات المتقدمة في معالجة مخلفات الطين الأحمر المصاحبة؛ حفاظاً على معايير الاستدامة البيئية.