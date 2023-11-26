شكرا لقرائتكم خبر عن 76 دولة تناقش آثار التلوث البلاستيكي في منظمة التجارة العالمية قبل المؤتمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في اجتماع للحوار حول التلوث البلاستيكي وتجارة البلاستيك المستدامة بيئيًا، ناقش أعضاء منظمة التجارة العالمية وأصحاب المصلحة أحدث مسودة منقحة للبيان المحتمل بشأن التلوث البلاستيكي الذي سيصدر في المؤتمر الوزاري الثالث عشر (MC13) في فبراير 2024.

كما ناقش الأعضاء أيضًا تعتبر وثيقة تجميعية للممارسات المتعلقة بالتجارة التي تم اعتمادها بالفعل لمعالجة التلوث البلاستيكي.

وقالت الصين، منسقة الحوار، وفق ما نشره الموقع الرسمي لمنظمة التجارة العالمية wto إن الاجتماع يمثل أكثر من ثلاث سنوات من التعاون بين الوفود ومع أصحاب المصلحة بشأن موضوع التلوث البلاستيكي. وأشار إلى أن مسودة البيان الأخير للمؤتمر الوزاري الثالث عشر تأخذ في الاعتبار تعليقات الأعضاء التي تم تلقيها بشأن المسودة الأولى للبيان.

وتشمل هذه المقترحات الخاصة بمشروع البيان الوزاري الثالث عشر للإشارة على نطاق أوسع إلى الوثيقة المجمعة للممارسات المتعلقة بالتجارة. تم إجراء تغييرات أيضًا لاستيعاب اقتراحات الأعضاء للاعتراف بشكل أكثر وضوحًا بالعملية الجارية في لجنة التفاوض الحكومية الدولية التابعة للأمم المتحدة (INC) لوضع صك دولي ملزم قانونًا بشأن التلوث البلاستيكي.

وشددت الإكوادور، المنسقة، على أهمية عمل الحوار والجهود المشتركة التي تنعكس في المساهمات في مشروع البيان الواردة من أكثر من 50 عضوا والاقتراحات المقدمة من أصحاب المصلحة. وأشارت إكوادور إلى أن أبواب المنسقين ما زالت مفتوحة لإجراء المزيد من المشاورات.

وقال المغرب، وهو أيضا منسق، علاوة على ذلك، إن وثيقة تجميع الحقائق للممارسات المتعلقة بالتجارة تتضمن المناقشات الموضوعية التي أجراها الحوار حول تجارب الأعضاء وأصحاب المصلحة والدراسات والمعلومات التقنية والعلمية. وشددت أستراليا، وهي منسق آخر، على أن الوثيقة المجمعة مفتوحة وتوضيحية وغير شاملة ومتطورة، وليس المقصود منها المساس بعمل عملية لجنة التفاوض الحكومية الدولية الجارية.

ورحب العديد من رعاة الحوار بالتقدم المحرز في مشروع البيان الأخير، بما في ذلك البيان الذي وصفه بأنه نسخة متقدمة للغاية. أثار العديد من الوفود المزيد من الاقتراحات بما في ذلك الإشارات الواردة في البيان إلى الوثيقة المجمعة والتأكيد على أهمية عدم استباق عملية لجنة التفاوض الحكومية الدولية الجارية. ورحب ممثلو المنظمات الدولية والمجتمع المدني بالتقدم المحرز في عمل الحوار وقدموا رؤى يمكن للأعضاء مواصلة النظر فيها أثناء التداول بشأن مشروع البيان.

كما قامت أمانة منظمة التجارة العالمية بإطلاع الأعضاء على الأفكار الرئيسية من تقريرين: نتائج مسح المعونة من أجل التجارة حول المساعدة في السياسات والإجراءات المتعلقة بالتجارة لمعالجة التلوث البلاستيكي ورسم خرائط للتدابير البلاستيكية المتعلقة بالتجارة. أطلعت أمانة لجنة التفاوض الحكومية الدولية الوفود على نتائج الاجتماع الثالث للجنة التفاوض الحكومية الدولية الذي عقد الأسبوع الماضي في نيروبي، كينيا.

وفي ختام الاجتماع، رحب المنسقون بالمشاركة القوية من جانب الوفود وأصحاب المصلحة. ودعوا إلى مزيد من التعليقات والاقتراحات المكتوبة، وأشاروا إلى أنهم سيقدمون قريبًا مزيدًا من التفاصيل حول الخطوات التالية مع تقدم الحوار نحو "نتائج ملموسة وعملية وفعالة" للمؤتمر الوزاري الثالث عشر الذي دعا إليه وزراء التجارة للمجموعة في المؤتمر الوزاري الأخير لمنظمة التجارة العالمية في يونيو 2022، ويشارك حاليًا 76 عضوًا في منظمة التجارة العالمية في حوار التلوث البلاستيكي.