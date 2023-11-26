شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات أن تسجل صادرات كوريا الجنوبية الغذائية رقمًا قياسيًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتوقع وزارة الزراعة الكورية الجنوبية أن تصل صادرات كوريا الجنوبية من المواد الغذائية والقطاعات الأخرى ذات الصلة إلى مستوى مرتفع جديد العام الجاري.

ويأتي هذا وسط توسع الاتجاه العالمي للأكل الصحي، حسبما أشارت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب).

صادرات كوريا الجنوبية في قطاع الأغذية

وبلغت قيمة صادرات كوريا الجنوبية في قطاع الأغذية المعروف باسم "كي- فود بلاس" 10.4 مليارات دولار أمريكي العام الجاري.

ويأتي هذا بما يمثل زيادة بنسبة 1.2 % بعد مرور عام وفقا لوزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية.

ويشمل "كي- فود بلاس" مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية والمواد ذات الصلة، بدءًا من السلع الطازجة والمصنعة وحتى المعدات والحلول الزراعية.

صادرات كوريا الجنوبية

كانت سجلت صادرات كوريا الجنوبية تراجعًا للشهر الـ 12 على التوالي في شهر سبتمبر الماضي.

وجاء هذا بسبب ضعف الطلب على أشباه الموصلات، ولكن البلاد سجلت أيضا فائضا تجاريا للشهر الرابع على التوالي.

وأشارت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية، أن صادرات البلاد انخفضت بنسبة 4.4 % على أساس سنوي إلى 54.66 مليار دولار الشهر الماضي.

ومع ذلك فقد سجلت كوريا فائضًا تجاريًا قدره 3.7 مليار دولار في سبتمبر، للشهر الرابع على التوالي، وذلك نظرًا لانخفاض الواردات بشكل أكثر حدة.

واردات كوريا الجنوبية

وذكرت الوزارة إن الواردات انخفضت بنسبة 16.5 % على أساس سنوي إلى 50.96 مليار دولار الشهر الماضي.

وتراجعت واردات الطاقة 36 % على أساس سنوي، مع الإشارة إلى أن كوريا الجنوبية تعتمد على الواردات لتلبية معظم احتياجاتها من الطاقة.