شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم الأحد 26 نوفمبر 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار الخضروات والفاكهة في السوق المصري اليوم الأحد 26 نوفمبر 2023 في مصر، حيث سجل سعر التفاح الأحمر 30 إلى 35 جنيها والتفاح الأصفر 25 و30 جنيها، وبلغ سعر كيلو العنب الأحمر "رومي" 15 إلى 20 جنيها وسعر العنب الكرمسن 18 إلى 28 جنيها والعنب المستورد الأصفر 35 جنيها والتفاح السورى واللبنانى 28 جنيها.

وبلغ سعر البلح السمانى 7 إلى 13 جنيها والبلح الزغلول 13 إلى 17 جنيها والبلح الرملى 10 إلى 12 جنيها والبلح السيوى من 30 إلى 40 جنيها والبارحى من 45 إلى 55 جنيها.

وعن الخضروات، فقد سجل سعر سعر الطماطم 5 إلى 9 جنيها والبطاطس 9 إلى 12 جنيها والبصل 16 إلى 22 جنيها والكوسة 4 إلى 9 جنيهات والجزر 4 إلى 8 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الفاصوليا 7 إلى 12 جنيهات والباذنجان 2 إلى 4 جنيهات والباذنجان الرومي 3 إلى 6 جنيهات والباذنجان الأبيض 4 إلى 8 جنيهات والفلفل الرومي 7 إلى 10 جنيهات والفلفل الحامي 5 إلى 8 جنيهات.