الفالح: المملكة ستصبح ثالث منتج للفوسفات في العالم.. وفرص استثمارية جديدة بقيمة 20 مليار ريال

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_عرعر

قال وزير الاستثمار خالد الفالح، إن منطقة الحدود الشمالية، تضم 100 فرصة استثمارية جديدة، بقيمة 20 مليار ريال، بخلاف الفرص القائمة التي تقدر قيمتها بـ80 مليار ريال.

وأضاف في تصريحات خلال منتدى الحدود الشمالية للاستثمار الذي يعقد بمدينة عرعر، اليوم، أنه في الوقت الحالي يجري العمل على مشروع جديد للفوسفات، بتكلفة 33 مليار ريال، سيضاعف طاقة المملكة لتصبح ثالث منتج للفوسفات في العالم.

ولفت الفالح إلى أن المملكة لن تكتفي بتحويل الفوسفات إلى أسمدة فقط، بل ستحوله إلى منتجات كيميائية متقدمة.

وأضاف أن المملكة تدرس تدشين أول منطقة اقتصادية حرة، مع العراق، بالمنطقة الحدوية في عرعر، ونأمل أن تكون المنطقة الحدودية مع العراق في عرعر، أول منطقة اقتصادية حرة مع دولة مجاورة، بدون ضرائب أو رسوم أو تأشيرات دخول لخدمة المستثمرين في البلدين.

الجدير بالذكر أن المنتدى يطرح أكثر من 157 فرصة استثمارية بمنطقة الحدود الشمالية، وذلك في عدد من القطاعات المستهدفة مثل النقل والخدمات اللوجستية والتعدين والتعليم والصحة والتطوير العقاري والبلديات والصناعة والسياحة والفندقة والبحث العلمي.

واستعرض المنتدى من خلال جلساته التوجهات والآفاق والفرص الاستثمارية بمنطقة الحدود الشمالية، وسبل تحفيز نمو الاستثمار واستدامة الأعمال، وبرامج الدعم والحلول التمويلية للمستثمرين، فضلاً عن جهود مجالس الأعمال السعودية الأجنبية في تنشيط التجارة والاستثمار والمبادرات الحكومية، لتمكين المستثمرين بالمنطقة.