انعقاد أولى الجلسات الحوارية ضمن فعاليات منتدى الحدود الشمالية للاستثمار 2023م

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

عقدت مساء السبت، أولى الجلسات الحوارية ضمن فعاليات منتدى الحدود الشمالية للاستثمار2023م بعنوان “تحفيز نمو الاستثمار واستدامة قطاع الأعمال بمنطقة الحدود الشمالية”، بمشاركة وكيل وزارة الاستثمار لتطوير الاستثمارات المهندس صالح الخبتي، ونائب أعلى للرئيس للإستراتيجية وشؤون الشركات بشركة معادن عايد المطيري، والرئيس التنفيذي لندلب المهندس سليمان المزروع، ووكيل محافظ البنك المركزي السعودي للأبحاث والشؤون الدولية الدكتور فهد الشثري.

ورّكز المشاركون في الجلسة على إمكانات المنطقة وميزها النسبية من أجل توفير بيئة استثمارية جاذبة يقودها جودة الفرص الاستثمارية المتاحة بمنطقة الحدود الشمالية، إضافةً إلى بحثَ آفاق ومستقبل الاستثمار فيها، وطرح مفاهيم استثمارية وحلول واقعية جديدة ومبتكرة لمواجهة التحديات الاستثمارية.

واستعرض المشاركون أيضاً خلال الجلسة العديد من الفرص والمشاريع الاستثمارية الأكثر نمواً واستدامة، وتطوير عدد من المبادرات لتحسين جودة البيئة الاستثمارية وزيادة جاذبيتها، بما يعزز الاستفادة من موارد المنطقة ويدعم نموها الاقتصادي.

وأوضح المتحدثون أن المنطقة تشهد ارتفاعاً في عمليات الدفع الالكتروني الذي يعد مؤشراً إيجابياً لتبني التقنييات الذكية وتحفيزها بشكل كبير في المنطقة لتحقيق الاستدامة الرقمية، التي ستؤدي إلى تحقيق الفرص الاستثمارية.