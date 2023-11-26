شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الدواجن: كيلو الفراخ للمستهلك يسجل 70 جنيها في الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن فى الغرفة التجارية، تسجيل أسعار الدواجن فى مصر اليوم الأحد 26 نوفمبر 2023 مستويات تتراوح بين 62 و63 جنيها تسليم أرض المزرعة فى حين يصل السعر النهائى للمستهلك فى الأسواق بين 70 إلى 72 جنيها للكيلو بتراجع 3 جنيهات تقريباً قياسا على الأسبوع الماضى.

وأشار إلى أن أسعار البيض فى الأسواق اليوم الأحد تشهد حالة من الاستقرار عند 123 جنيها لكرتونة البيض الأبيض فى المزرعة وتصل المستهلكين 145 جنيها و153 جنيها للبيض البلدى وتصل المستهلكين 160 إلى 165 جنيها وكرتونة البيض الأحمر تسجل 128 جنيها وتصل المستهلكين بسعر 145 إلى 150 جنيها

وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن، أن مبادرة مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع والتى بدأت 15 أكتوبر 2023 ساهمت فى خفض أسعار الدواجن فى المزارع دون 65 جنيها وخلال الشهر الماضى الأسعار شهدت ثبات ملحوظ وسط توافر كميات كبيرة تساهم فى تلبية احتياجات الأسواق.