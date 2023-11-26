شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الشروط والإجراءات الخاصة بحج الفرادى لموسم الحج الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمنت الضوابط والقواعد المُنظمة للحج السياحي لعام 1445هـ، التي أعتمدها وزير السياحة والآثار، أحمد عيسى، الشروط والإجراءات الخاصة بحج الفرادى، المعروف بحج "المجاملة".

الشروط والإجراءات هي:

• تتولى الشركات السياحية تنفيذ تأشيرات حج الفرادى وهو ( الحج الذي يحصل فيه المصري المقيم بجمهورية مصر العربية على تأشيرة حج خارج الحصة المقررة للدولة ) بموجب نص القانون رقم 84 لسنة 2022م الخاص بإصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج .

• تلتزم الشركات السياحية المنفذة لحج الفرادى بكافة الضوابط والقواعد المنظمة للحج .

• تلتزم الشركات السياحية الراغبة في تنفيذ تأشيرات حج الفرادى بإدراج بيانات المواطنين على البوابة المصرية الموحدة للحج واستخراج باركود تعريفي لكل تأشيره وإدراجها على المسار الالكتروني السعودي وموقع الإدارة المركزية لشركات السياحة.

• تلتزم الشركة السياحية بالإخطار عن البرنامج المعد لذلك من خلال الموقع الالكتروني للوزارة.

• تلتزم شركة السياحة بتحميل المستندات الخاصة بتنظيم هذا البرنامج مثل (عقد السكن والطوافة وخدمات النقل) على الموقع الإلكتروني للإدارة المركزية لشركات السياحة.

• أن يكون البرنامج المتعاقد عليه متوافقًا وضوابط السكن المعتمد من الوزارة وفقًا لكل مستوى وبما لا يتعارض مع تعليمات السلطات السعودية المقررة في هذا الشأن شريطة توفير مشرف من مشرفي الشركة المنفذة وبما يتفق والشروط المقررة بضوابط المشرفين الصادرة في هذا الشأن.

• تلتزم غرفه شركات ووكالات السفر والسياحة وكذا الشركات السياحية المنفذة لحج الفرادى بإعلان المواطنين وتوعيتهم وتعريفهم بضوابط وإجراءات الحج الفرادى وكيفيه تطبيقه وتنفيذه .

• يشترط فى الشركات السياحية الراغبة في تنفيذ تأشيرات الحج الفرادى أن تكون ضمن الشركات المنفذة للحج النظامي لنفس الموسم .

• فى حالة زيادة العدد عن 10 حجاج يتم الالتزام بتوفير مشرف للرحلة .

• يتم تحرير عقد بين الشركة والحاج مدرج فيه قيمة البرنامج ، وتلتزم الشركة برفع إيصال استلام المبالغ من الحجاج ضمن مستندات الملف وأن يذكر فيه رقم الهاتف الخاص بالحاج وأن يكون مفعل .

• أن يكون هناك سكن مؤكد وأن يكون مفعل على المسار ويتم إدراجه بالعقد بين الشركة والحج ودون الاعتداد بالسكن المدرج على الباقة وكذا الانتقالات .

• تقديم ما يفيد وجود أماكن للعدد المقدم من الشركة بمطوف معلوم لكل من مشعرى عرفات ومنى على أن يدرج ذلك في العقد دون الاعتداد بالموجود بالباقة .

• تسرى المعاملات المالية من الرسوم والمساهمات المقررة في الحج النظامي على حج الفرادي .

• لا يعتد بأي طلبات مقدمة من الشركات السياحية لتنفيذ الحج الفرادى بعد يوم 9 ذو الحجة .

جدير بالذكر أن وزارة السياحة والآثار عقدت، على مدار الأشهر الماضية، في ضوء الإجراءات التحضيرية التي تقوم بها استعداداً لموسم الحج، عدة اجتماعات فنية وورش عمل مصغرة مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، والاتحاد المصري للغرف السياحية، لمناقشة والوصول إلى المقترح الأمثل للضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي، وإتاحة الفرصة للشركات السياحية في وضع القواعد التي تمنحها المرونة الكافية في أداء عملها.