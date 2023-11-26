شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصناعة.. تنظيمات وتشريعات وبرامج لتحفيز الاستثمار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس اللجنة العليا لمنتدى الحدود الشمالية للاستثمار، بدور وزارة الصناعة والثروة المعدنية في تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة في قطاعاتها المختلفة.

وأشار إلى إطلاقها العديد من التنظيمات والتشريعات والبرامج، التي تهدف إلى تنظيم القطاع وتحفيز الاستثمار، من خلال حزم المشاريع المرتبطة بالقطاع الصناعي والتعديني.

منتدى الحدود الشمالية للاستثمار

وكان أمير منطقة الحدود الشمالية التقى خلال فعاليات منتدى الحدود الشمالية للاستثمار، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، يرافقه الرئيس التنفيذي لمعادن روبرت ويلت.

واستعرض اللقاء العديد من الموضوعات المتعلقة بمشروعات وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالمنطقة.

تعزيز الفرص الاقتصادية والتنموية

هذا إضافة إلى تعزيز الفرص الاقتصادية والتنموية التي تقدمها الوزارة من خلال المشروعات والخدمات المقدمة في منطقة الحدود الشمالية.

وكذلك تنشيط المشروعات الاستثمارية من قبل الوزارة وطرح الفرص التعدينية للمستثمرين في المنطقة.