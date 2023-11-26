شكرا لقرائتكم خبر عن بينها "السعودية الخضراء".. المملكة تستعرض مبادراتها لحماية البيئة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعرض وفد المملكة الذي شارك في مؤتمر الإيكاو الثالث للطيران وأنواع الوقود البديل في دبي، الدور الريادي للمملكة في حماية البيئة سواءً ضمن إطار منظمة "الإيكاو" أو "اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي" أو غيرهما من المنظمات.

وأشار إلى أن المملكة تبنت عدة مبادرات منها "اقتصاد الكربون الدائري" ومبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"، "ووقود الطيران منخفض الكربون".

مصادر الطاقة الأنظف للطيران

وأكد وفد المملكة أهمية المبادئ والعناصر الأساسية الواجب تبنيها للاتفاق على إطار عالمي لتطوير ونشر أنواع "وقود الطيران المستدام" و"وقود الطيران المنخفض الكربون".

هذا إضافة إلى مصادر الطاقة الأنظف للطيران، وتبني السياسات الشاملة المحايدة دون تمييز ضد أي من مصادر الطاقة أو التقنيات أو أنواع الوقود.

وعقد وفد المملكة اجتماعات ثنائية - كل على حدة - مع وفود الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، جمهورية الصين الشعبية، كندا، مملكة إسبانيا، جمهورية الهند، جمهورية البرازيل الاتحادية، جمهورية نيجيريا الاتحادية، جمهورية إثيوبيا.

المؤتمر الثالث للطيران وأنواع الوقود البديل

واستعرض عددًا من الموضوعات المتعلقة بالمؤتمر، إضافة للموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل تعزيز الروابط الاقتصادية والفرص الاستثمارية، وسبل التعاون في مجال النقل الجوي.

وشهد المؤتمر الثالث للطيران وأنواع الوقود البديل حضور أكثر من 1000 مشارك من مختلف أنحاء العالم، ووفود حكومية من أكثر من 90 دولة.

كما شهد أكثر من 30 منظمة دولية وإقليمية ذات صلة؛ بهدف التحاور وتبادل الخبرات حول سبل خفض الانبعاثات الكربونية بقطاع الطيران.