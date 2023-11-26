شكرا لقرائتكم خبر عن «أكوا باور»: بدء التشغيل التجاري لمجمع حصيان للطاقة في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استلمت شركة أكوا باور من هيئة مياه وكهرباء دبي بتاريخ 23 نوفمبر 2023 شهادة التشغيل التجاري لمشروع مجمع حصيان لإنتاج الطاقة بقدرة إنتاجية تبلغ 2,400 ميجاواط.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، انضمت وحدة إنتاج الطاقة الأخيرة والتي تبلغ قدرتها الإنتاجية 600 ميجاواط للوحدات الثلاث السابقة واللاتي تم تشغيلهم في فترات سابقة وتبلغ القدرة الإنتاجية لكل واحدةٍ من الوحدات السابقة 600 ميجاواط.

وبحسب بيان الشركة، تبلغ حصة أكوا باور في مشروع مجمع حصيان لإنتاج الطاقة 26.95%.

ويتوقع أن يتضح الأثر المالي لتشغيل المشروع بكامل القدرة التشغيلية ابتداءً من الربع الرابع من عام 2023.