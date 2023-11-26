شكرا لقرائتكم خبر عن «جبل عمر»: سداد الدفعة الأخيرة من صكوك بقيمة اسمية 135 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة جبل عمر للتطوير عن استردادها للدفعة الثانية والأخيرة من شهادات الصكوك البالغ قيمتها الاسمية 135 مليون دولار.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن قيمة (الصكوك / السندات) المستردة 67,500,000 دولار، مشيرة إلى أن نسبة الاسترداد من الاصدار الكلي 50%.

وأضافت أن العدد الإجمالي (للصكوك/ للسندات) المستردة 337.5 صك، مشيرة إلى أن تاريخ الإصدار 1440-03-07 الموافق 2018-11-15، وتاريخ توقف تداولها 1445-5-1هـ.

وأوضحت أن القيمة الاسمية للصك عند الاسترداد 200,000 دولار، فيما تبلغ قيمة الاصدار الاجمالية بعد الاسترداد صفر.

وأشارت إلى أن تاريخ إيداع المبالغ في حسابات حاملي (الصكوك/ السندات) 1445-05-10 الموافق 2023-11-24.