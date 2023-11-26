شكرا لقرائتكم خبر عن «سدكو كابيتال ريت»: مذكرة تفاهم لشراء مجمع تعليمي في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية (سدكو كابيتال) بصفتها مديراً لصندوق سدكو كابيتال ريت توقيع مذكرة تفاهم لشراء عقار مجمع تعليمي بالإمارات، الخميس الماضي، فيما تبلغ قيمة الاستحواذ مبلغ وقدره 160.5 مليون درهم إماراتي.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن العقار مطور تطويراً انشائياً ومدراً للدخل بمدينة دبي بمساحة أرض إجمالية تقدر بـ 36,692 متر مربع وبإجمالي مساحات بناء تقدر بـ 18,250 متر مربع.

وأضافت أن العقار هو مجمع تعليمي مؤجر بعقد أحادي المستأجر وطويل الأجل وصافي من جميع مصاريف التشغيل، ويصنف المشغل من ذوي الخبرة في مجال التعليم في المنطقة.

وأوضحت أنه في حال إتمام الصفقة سيتم تمويلها عن طريق النقد المتوفر في الصندوق والتسهيلات الممنوحة للصندوق، فيما تعتبر الاتفاقية مشروطة باستكمال الفحص النافي للجهالة القانوني والفني وذلك خلال مدة 30 يوم عمل من تاريخ توقيع الاتفاقية.