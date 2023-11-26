شكرا لقرائتكم خبر عن سلامة الغذاء: تسجيل 470 منشأة واستيفاء 197وتنفيذ 485 معاينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 42، وذلك عن الفترة من 18 - 24 نوفمبر، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 95 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر، وتم تسجيل 17 منشأة غذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء فيما تم إدراج 1 مصنع بالقائمة البيضاء.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 32 زيارة وتم تسجيل 4 منشآت غذائية وجاري إدراج 4 منشآت بالقائمة البيضاء، وأصدرت الإدارة 448 إذن تصدير لحاصلات زراعية.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا للإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 3966 رسالة بإجمالي 175000 طن ، تنوعت مابين 530 صنف من خضر وفواكه طازجة، دقيق ومنتجات غذائية متنوعة.

ولا تزال البطاطا الحلوة تتصدر قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 8000 طن، تليها الفاصولياء بإجمالي 7000 طن، وتصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة الأسبوع الماضي بإجمالي 10000 طن، تليها الفراولة بإجمالي 7000 طن، ثم الرمان بإجمالي 5000 طن.

ومثلت السعودية وأسبانيا وليبيا وأمريكا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 140 دولة مستوردة.

واحتل ميناء مطار القاهرة المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 815 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ 600 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بإجمالي 585 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1545 رسالة بنحو 288000 طن، تنوعت مابين 175 صنف من قمح وزيوت متنوعة وفول صويا من 86 دولة، ومثلت روسيا الأسبوع الماضي أيضًا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها فرنسا، أوكرانيا، أندونيسيا، استراليا وماليزيا.

وتصدر ميناء الإسكندرية الأسبوع الماضي أيضًا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 440 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني بـ 265 رسالة، ثم ميناء بور سعيد بإجمالي 237 رسالة.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وتراخيص الأغذية الخاصة 37 منتج و10 شركات، ونفذت 3 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 500 منتج جديد، وأصدرت 7 شهادات بيع حر.

وفيما يخص إدارة المعامل، فقد قامت الإدارة بإعداد التقارير الفنية لعدد 1309 عينة من شحنات الأغذية المستوردة، 698 عينة لأغذية معدة للتصدير، و300 عينة للأغذية المحلية بالإضافة إلى 101 عينة منتجات الأغذية الخاصة.

ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية زيارات تفتيش على مواقع تخزين القمح ( الصوامع، البناكر، الهناجر، الشون ومراكز التجميع) ومضارب الأرز في محافظتي سوهاج والشرقية.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 39 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 20 شكوى، وجاري فحص 19 شكوى.

وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 944 منشأة غذائية بمختلف محافظات الجمهورية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 42 مأمورية رقابية لفروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية، وبلغ عدد المنشآت التي سجلت لدى الإدارة 7 فروع، ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1595 فرع لعدد 47 سلسة تجارية.

وتم تسجيل 470 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 485 معاينة لمحال عامة، فيما استوفت 197 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

كما عقدت الإدارة دورة تنشيطية في مجال تطبيق المنظومة الإلكترونية للمحال العامة بفرع الهيئة بمحافظة السويس بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 23 مأمورية رقابية على مخازن القطاع الخاص بالإضافة إلى 3 مأموريات رقابية على المواقع الجديدة ومخازن التغذية المدرسية في محافظات القليوبية، القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، الاسماعيلية، البحر الأحمر والفيوم، كما تم معاينة 7 مخازن تغذية مدرسية قائمة بالفعل في محافظات الشرقية، القاهرة والفيوم.

وتم تسجيل عدد 1 مخزن، ليصل إجمالي المنشآت التخزينية المسجلة إلى 805 مخزنًا.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــــ 9 مأموريات رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات البحيرة، الغربية، الشرقية، الإسكندرية، بني سويف، المنوفية والقليوبية.

وفيما يخص إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 50 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات أسوان، الإسكندرية، البحر الأحمر، الجيزة والقاهرة، وتم تسجيل 3 مطاعم بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 19 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الجيزة، الأقصر، أسيوط والقليوبية، وسجلت 1 وحدة طعام لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 356 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة.

ونفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 24 زيارة رقابية علىمراكب/سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز بمختلف محافظات الجمهورية، وتم تسجيل 3 منشآت غذائية لتداول الأسماك خلال الأسبوع الماضي.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 33 زيارة فحص على مجازر الدواجن واللحوم، بالإضافة إلى 28 زيارة لمصانع المغلفات الطبيعية، وتم استيفاء 1 مجزر لحوم لاشتراطات الهيئة وجاري إدراجه بالقائمة البيضاء، وأصدرت الإدارة 20 أذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.

كما تم تنفيذ دورة تدريبية تناولت استعراض أسس التفتيش وشرح قائمة الفحص للأطباء البيطريين بفرع الهيئة بمحافظة الإسكندرية.

حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات:

وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات،،،

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بشن 45 حملة تفتيشية موسعة على 485 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 16 ألف عبوة عصير غير صالحة للساتهلاك الآدمي، 450 عبوة جبن موزاريلا يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وبناء على قرار النيابة، تم إعدام كميات من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي (650 كجم جنزبيل، 100 كجم مكسبات طعم، 22 كجم بسطرمة، 60 زجاجة زيت زيتون)، كما تم تحرير 8 محاضر ضبط ونقص اشتراطات صحية للمنشآت المخالفة، وتنفيذ 12 قرار نيابة.

كما تم تحرير 58 إقرار إعدام منتجات غذائية منتهية الصلاحية بناء على طلب صاحب المنشأة (مقرمشات، حلوى، بهارات، مواد غذائية مختلفة) تقدر كميتها بـ 30 كجم.

وتم الإشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 135 محضرًا ضمن الحملات اليومية لضبط الأسواق، وتم سحب عينات للأغذية التي يشتبه في صلاحيتها، والتحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم فحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح.

وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة المنوفية 25 حملة تفتيشية، حيث تم المرور على 262 منشأة غذائية بنطاق المحافظة (شبين الكوم، بركة السبع، تلا، منوف، الباجور، الشهداء، قويسنا، السادات، أشمون)، وتم ضبط كمية من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية بإجمالي وزن 35 كجم، وتم إعدام جميع تلك المنتجات في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وشن فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 6 حملات تفتيشية مشتركة مع (مديرية التموين، الطب البيطري، الصحة، جهاز حماية المستهلك، إدارة البيئة بالديوان العام) على 34 منشأة غذائية بمراكز المحافظة (السرو، ميت أبو غالب، الزرقا، كفر البطيخ، عزبة البرج، رأس البر) وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 29 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية، وتمت عملية الإعدام في حضور ممثلي هيئة سلامة الغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 7 حملات تفتيشية مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، مباحث التموين، إدارة التفتيش بمجلس المدينة) حيث تم المرور على 23 منشأة غذائية وذلك بمراكز وبعض القرى بنطاق المحافظة.

وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 455 كجم منتجات غذائية فاسدة وأخرى تبدو عليها تغير في الخواص (منتجات ألبان، مصنعات دجاج ولحوم، خضروات وفواكه، وجبات جاهزة، مخللات، عصائر) وغيرها من المواد الغذائية المتنوعة، وتم التحفظ على 157 كجم مواد غذائية متنوعة (لحوم، فسيخ، سردين).

كما أسفرت تلك الحملات عن وجود 26 مخالفة عدم تطبيق الإشتراطات الصحية، 24 مخالفة عدم توافر الشهادات الصحية، 20 مخالفة عدم وجود ترخيص منشأة، 2 محضر ذبح خارج السلخانة.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة القليوبية 25 حملة تفتيشية على 255 منشأة غذائية بمراكز ومدن المحافظة (بنها، طوخ، شبين القناطر، القناطر، الخانكة)، وأسفرت الحملات عن ضبط كميات من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية والتي تظهر عليها علامات الفساد (بهارات، عصائر، سناكس، ألبان، كيك) حيث تم إعدام 249 عبوة منتجات غذائية متنوعة في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء، كما تم تحرير 7 إقرارات إعدام .

ونظم الفرع حملة مشتركة مع جهاز حماية المستهلك بمركز قليوب بالمحافظة، حيث تم المرور على مصنع لتصنيع اللبان والحلوى الجافة، وأسفرت تلك الحملة عن إعدام 270 كجم مواد خام تظهر عليها علامات الفساد بمعرفة مأمور الضبط القضائي بالهيئة.

كما تم تنظيم حملة مشتركة مع المحافظة وجهاز حماية المستهلك والجهات الرقابية الأخرى بمركز قها، حيث تم المرور على ثلاث منشآت غذائية وضبط 87 كجم هالك جبن رومي داخل سلسلة سوبر ماركت، وتم إعدامها في وجود أعضاء اللجنة المشتركة من مختلف الجهات الرقابية بالمحافظة.