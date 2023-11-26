شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تأجيله.. ما توقعات المحللين لاجتماع "أوبك+" المقبل؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتركز جميع أعين المحللين النفطيين على الاجتماع المقبل لمنظمة البلدان المصدرة للبترول والذي من المتوقع أن يحضره الأعضاء لمناقشة تخفيضات الإنتاج ذا أهمية كبيرة، بعدما تم تأجيله لبضعة أيام مما عمل على انخفاض أسعار النفط وأسهم الطاقة يوم الأربعاء، وسط ترجيحات بوجود مفاوضات حول خفض حصص الدول الأفريقية من الإنتاج، وفق ما ذكرت صحيفة بارون الأمريكية.

توقعات التخفيضات

وفق ما ذهبت مصادر مطلعة في أوبك بلس، فسيناقش التحالف إمكانية اجراء تخفيضات إضافية في إمدادات النفط. وذهبت شركة "إنرجي أسبكتس" إلى إمكانية زيادة السعودية فترة خفضها الطوعي بمليون برميل يوميا حتى الربع الأول من عام 2024 وقد تواصل هذا الخفض بعد ذلك حسب احتياجات الأسواق ربما لأرباع أخرى من العام المقبل.

تراجع أسعار النفط

تراجعت أسعار النفط أكثر من 2% الأربعاء مع تأجيل منتجي أوبك+ اجتماعا بشأن الإنتاج كان مقررا يوم الأحد، وفق ما ذكرت صحيفة نيويورك بوست الأمريكية. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.02 دولار أو 2.5% إلى 80.43 دولار للبرميل بعد أن هبطت إلى 78.41 دولار. وانزلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.04 دولار أو 2.6% إلى 75.73 دولاراً للبرميل. وقالت منظمة أوبك في بيان لها الأربعاء إن اجتماع وزراء الطاقة تأجل إلى الخميس المقبل.

كما كانت هناك توقعات متزايدة بين المتداولين هذا الأسبوع بأن أوبك+ قد ينفذون تخفيضات إضافية في الإنتاج، حيث انخفض النفط من أعلى مستوياته في سبتمبر وسط إنتاج قياسي من خارج أوبك ومخاوف بشأن الطلب في الصين.

جدولة الاجتماعات

وتمت إعادة جدولة اجتماعات منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها أوبك بلس، من 25 إلى 26 نوفمبر إلى 30 نوفمبر، مما أدى إلى انخفاض الأسعار بأكثر من 3 دولارات للبرميل في التعاملات.

قيادة سعودية

من المقرر أن يمثل اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" في فيينا بقيادة سعودية فرصة لإجراء مزيد من التغييرات على سياسات الإنتاج بهدف تحقيق التوازن في أسواق النفط وذلك حسبما قال محللون ومصادر في أوبك بلس لوكالة رويترز. وكان هناك اتفاق بين السعودية وروسيا وآخرون في مجموعة أوبك بلس على تهدئة وتيرة إنتاج النفط بنحو 5 ملايين برميل يوميا بنحو 5 % من الطلب العالمي اليومي.

تخفيضات حتى نهاية العام

ويأتي مع ذلك خفض طوعي بمليون برميل يوميا من جانب السعودية و 300 ألف برميل يوميا من روسيا حتى نهاية عام 2023. وسبق وأن قررت أوبك بلس في اجتماع يونيو تخفيض إنتاج النفط بمقدار 3.66 مليون برميل يوميا بما يعادل 3.6 % من الطلب العالمي حتى نهاية عام 2024. ومع الاجتماعات قد يستمر هذا الاتجاه لموزانة الأسواق في ظل توقعات بارتفاع النفط ما بين 90 إلى 100 دولار للبرميل. كما قال البنك الدولي أن النفط قد يصل إلى 150 دولار للبرميل إذا استمر العدوان من قبل الاحتلال على غزة وتوسعت الحرب أكثر من ذلك.