تراجع سعر الذهب مع بداية تعاملات اليوم

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب مع بداية تعاملات اليوم، الأحد، حيث هبط الجرام بنحو 15 جنيها مقارنة بمستواه في تعاملات مساء أمس.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم وفقا لموقع "مصراوي":

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1853 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2383 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2780 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 3177 جنيها للجرام.

كما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 22240 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

يشار إلى أن اليوم عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومنها بورصات السلع والمعادن.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2001 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بنهاية تعاملات أمس الأول الجمعة، بزيادة 8.57 دولار بنسبة 0.43% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات يوم الخميس الماضي، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.