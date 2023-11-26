شكرا لقرائتكم خبر عن الأسبوع العالمي لريادة الأعمال.. يثري تجارب الشباب وتنمية الفرص الواعدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أثرى الأسبوع العالمي لريادة الأعمال تجارب الشباب وتنمية الفرص الواعدة؛ وذلك خلال فعالياته تحت عنوان "شغف ريادة الأعمال"، التي نظمتها المنصة السعودية بمقر البنك الإسلامي للتنمية بجدة، وشهدت تقديم الإبداعات والأعمال الاثرائية في الابتكار والطاقة المتجددة، بحضور عددٍ من الأكاديميين ورجال الأعمال والمهتمين بقطاع ريادة الأعمال.

وتجسد فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، واقع تعيشه المملكة بعدما أصبحت ريادة الأعمال هي الطريق الأكثر تميزاً للنجاح، خصوصاً أن 80% من سوق العمل يعتمد على المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

مستقبل الاقتصادي السعودي المزدهر

تمثل ريادة الأعمال مستقبل الاقتصاد السعودي المزدهر في ظل رؤية المملكة 2030؛ فيما تم التركيز على التحديات التي تواجه رواد الأعمال، وإبراز قصص النجاح، وإسهام البنك الإسلامي للتنمية في دفع الشباب إلى فتح مشاريع جديدة، والاستفادة من الإمكانات الموجودة في دول العالم الإسلامي، ودعم التوجهات الحديثة القائمة على المعرفة والابتكار.

وخلال الفعاليات عقد لقاء تناول المصطلحات المترابطة التي تعـد من أساسيات نجاح المشاريع الريادية، إذ أن الإبداع هو الفكرة الجديدة والابتكار هو تطبيق الفكرة الجديدة، بمعنى يبدع الشباب ويكونون مبدعين عندما يفكرون بعقولهم في الأفكار الجديدة غير المسبوقة ويبتكرون حين يطبقون هذه الأفكار.

وقدمت خلال الفعاليات جامعة الأعمال والتكنولوجيا عرضاً حول الإعلام وصناعة المحتوى الرقمي في ريادة الأعمال للأفراد، والتسويق الرقمي وتحليلات قوقل كفرصة لزيادة دخل الأفراد المهتمين، وكيفية تحويل الشغف إلى فرص عمل ومشاريع ناجحة، مع التركيز على الخدمة المجتمعية والتنمية المستدامة بداية من الأفراد والشركات.