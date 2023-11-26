شكرا لقرائتكم خبر عن الأقوى عالميا.. 120 مليار دولار التبادل التجاري بين السعودية والصين في 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي الصيني د. أنس الفدا، أن التبادل التجاري بين السعودية والصين ارتفع

د. أنس الفدا

من مليار دولار في عام 1999 حتى وصل إلى 120 مليار دولار العام الماضي بنسبة نمو 12000%، مشيرا إلى أنه الأقوى عالميا بين دولتين.

وقال الفدا في جلسة حوارية بمنتدى الحدود الشمالية للاستثمار: إن المنتدى خطوة أولى لمستقبل واعد للمنطقة من الناحية الاستثمارية وسنشارك في الأعوام المقبلة له ونكون داعمين له من قبل مجلس الأعمال الصيني.

وأضاف الفدا أن الصين تشكل 21 % من تبادلات السعودية التجارية، وتركز على أساسيات قوية وقطاعات معينة، مثل البنى التحتية، والبتروكيماويات، والصناعة، مشيرا إلى أن ما نراه اليوم وبالتحديد في منطقة الحدود الشمالية، نظرا لما تحتويه من إمكانيات وكنوز لدعم التبادل التجاري.