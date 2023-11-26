شكرا لقرائتكم خبر عن المعارض العالمية فرصة للتعرف على الشركات في مجال الاستثمار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وكيل المحافظ للقطاع الخاص في الهيئة العامة للتجارة الخارجية فواز بن رافعه: إن المعارض العالمية فرصة للتعرف على أفضل الممارسين والشركات في مجال الاستثمار.

وأضاف في جلسة حوارية خلال منتدى الحدود الشمالية للاستثمار: أن المعارض العالمية تفتح مجالات كتير للشركات من خلال وجودهم، مما يمنحهم الفرصة لاستقطاب الشركات والكفاءات إلى السعودية والمنطقة، وتحقيق نمو في تلك المجالات.

ودعا إلى الاستفادة من أجندة المعارض، والملحقيات، التي تعد كفيلة لمساعدة رجال الأعمال والتعريف بمنتجاتهم في البلد المضيف لأي معرض عالمي، وكيفية الاستفادة من تلك المعارض.