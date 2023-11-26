الاقتصاد

4 % الناتج المحلي من السياحة في السعودية خلال 2022

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 % الناتج المحلي من السياحة في خلال 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال رئيس المنطقة العربية للسياحة د. بندر آل فهيد: إن الناتج المحلي من السياحة في السعودية في العام الماضي، وصل إلى 4% فيما نسعى للوصول إلى 10% في 2030.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية في منتدى الحدود الشمالية للاستثمار

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وأضاف آل فهيد: إن السعودية من أغنى الدول على المستوى الإقليمي والعالمي في الإرث الحضاري الثقافي ولدينا الكثير من المقومات التي تجعلنا نتميز في قطاع السياحة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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