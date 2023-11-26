شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يشهد إطلاق أول ماكينة ATM لبيع سبائك الذهب للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس أحمد سمير وزير الصناعة المعرض الدولى الثالث للذهب والمجوهرات "نبيو" والمقرر استمراره على مدار ثلاثة أيام، إطلاق أول ماكينة "ATM" لسحب سبائك ذهبية للمواطنين.

وقال وزير التموين، إن هذه الخطوة تدعم سياسات التحول الرقمى والشمول المالى من خلال إطلاق خدمة بيع السبائك الذهبية عن طريق ATM لافتا إلى أنها ستقدم تجربة أفضل للعملاء.

كشف المصليحى، عن زيادة عدد المشتركين فى معرض الذهب ليصل إلى 50 شركة محلية وأجنبية وممثلين لدول ألمانيا والإمارات والصين وتركيا وإيطاليا وهناك مشترين أجانب من 18 دولة يصل عددهم إلى 110 مشترين.

وأضاف، أن معرض الذهب أصبح له مكانة كبيرة بين المعارض الدولية المتخصصة، وهناك منتجات بها طابع تراثى وتاريخى تتميز بأعلى جودة للصناعة المصرية لإعادة مصر إلى موقعها المتميز بين مصاف كبار المصنعين.

وأشار وزير التموين، إلى أن هناك مساع لوضع مصر على خريطة التصدير للذهب لدول الخليج وإيطاليا وأفريقيا وستأخذ مصر مكانتها الدولية فى هذه الصناعة، مشيرًا إلى التطور الكبير فى صناعة الذهب والمجوهرات وهناك استخدام للتكنولوجيا الحديثة والذهب متوفر فى الأسواق كما تم صدور قرار يسمح بدخول الذهب بدون جمارك.

ومن جانبه قال هانى ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب والنسخة الحالية منعقدة تحت الرعاية الكريمة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وزارة التجارة والصناعة والاتحاد العام للغرف التجارية والشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية ومصلحة الدمغة والموازين.

وأوضح ميلاد أن مساحة العرض لنبيو قد تضاعفت على مدار دوراته الثلاث، حيث تبلغ مساحة العرض للنسخة الحالية مساحة 8000 متر مربع مقارنة بمساحة عرض 3000 متر مربع فى دورته الأولى، تشهد النسخة الحالية مشاركة حوالي50 من كبار مؤسسات إنتاج – تجارة - تداول الذهب وماكينات التصنيع لكافة العمليات الإنتاجية ومنتجات المشروعات المغذية لتجارة الذهب بالاضافة إلى عارضين دوليين من دول ( الامارات العربية المتحدة – إيطاليا – المانيا – تركيا – الصين ).

وتشمل أجنحة للمصنعين المحليين والدوليين بالإضافة إلى جناح خاص لعرض أعمال شباب المصممين المصريين لعرض التصميمات المصرية على المصنعين الدوليين والمحليين ودعم ظهور تلك الأعمال الابداعية المصرية للأسواق العالمية مجانا للمساهمة فى دعم رواد الأعمال من المصممين.

وأشار إلى أن المعرض هذا العام يشهد تسهيلات إجرائية لضم وتسجيل كل اصحاب مشروعات إنتاج وتداول الذهب للشعبة العامة لتوسيع قاعدة الاقتصاد الرسمى ومحاولة انهاء ظاهرة الاقتصاد الموازى فى قطاع تداول الذهب.

وأضاف أن نبيو له أهمية خاصة للمنتج المصرى تيتح عرض منتجات المشغولات الذهبية المصرية على كبار تجارة وتداول الذهب بالأسواق العربية والأفريقية والعالمية لتنمية صادرات المشغولات الذهبية المصرية للأسواق العالمية.

كما يساهم فى تقديم أحدث الوسائل الدولية واتاحة أحدث تكنولوجيات الإنتاج والتداول العالمية أمام المنتج المصرى لتحسين جودة الإنتاج المحلية للمنافسة بالأسواق العالمية، بالاضافة إلى العمل على تحويل مصر لمركزا اقليميا لتجارة الذهب والمشغولات الذهبية تزامنا مجهودات الدولة المصرية فى توسيع قاعدة الاكتشافات الجيولوجية لمصادر خام الذهب ومشروع المثلث الذهبى ومدينة الذهب، وتهيئة الأسواق المحلية بالتطور التقنى والإنتاجى اللازم للتعامل مع تلك التطورات.

شهدالافتتاح وزيرا التموين والتجارة والصناعة ومحافظ القاهرة ورئيس مصلحة الجمارك ورئيس مصلحة الدمغة والموازين رئيس وحدة مكافحة غسيل الأموال ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وأعضاء مجلس إدارة الشعبة العامة للذهب.