شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا اليوم الأحد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر السوق السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على ارتفاع بنسبة 0.1%، عند 11090 نقطة، وبتداولات بلغت 3.739 مليار ريال.

ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 225.144 مليون سهم، بينما بلغت القيمة السوقية نحو 11.078 تريليون ريال.

ارتفاع أسهم 122 شركة

ارتفعت أسهم 122 شركة، بنهاية تعاملات اليوم، بينما انخفضت 92، من بين 231 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، بحر العرب، والدوائية، ونسيج، وصادرات، والبابطين، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، العمران، والباحة، والتطويرية الغذائية، ونادك، وتهامة، الأكثر انخفاضا.

نمو - السوق الموازية

أغلقت مؤشر السوق الموازية نمو، على ارتفاع بنسبة 0.9% عند 24358 نقطة، وبتداولات بلغت 17.964 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.568 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 51.734 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 25 شركة، بنهاية تعاملات اليوم، فيما انخفضت 26، من بين 75 شركة مدرجة في السوق الموازية.