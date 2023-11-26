شكرا لقرائتكم خبر عن «وجا» توقع اتفاقية تسهيلات مع «السعودي الفرنسي» بـ 5 ملايين ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة وجا اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك السعودي الفرنسي، بقيمة 5 ملايين ريال.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن تاريخ الحصول على التمويل 1445-05-12 الموافق 2023-11-26، فيما تبلغ مدة التمويل سنة.

وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل سند لأمر من الشركة، مشيرة إلى أن الهدف من التمويل تمويل إصدار خطابات الضمانات البنكية للمشاريع.