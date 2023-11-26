شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «الوطنية للتعليم» إلى 101.7 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت الشركة الوطنية للتربية والتعليم، صافي ربح في العام الحالي، يقدر بنحو 101.784 مليون ريال، مرتفعا بنسبة 43.26%، مقارنة بـ 71.046 مليون ريال في العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الارتفاع في صافي الربح خلال العام الحالي بالمقارنة مع العام السابق يعود إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 45% عن العام السابق والذي يرجع بشكل رئيسي من زيادة أعداد الطلاب الملتحقين بالمدارس التابعة للشركة بنسبة 37% من 17.1 ألف طالب/ـة في العام السابق إلى 23.4 ألف طالب/ـة بنهاية العام الحالي.

وشهدت جميع المجمعات التعليمية التابعة للشركة نمواً في أعداد الطلاب خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق. وعلاوةً على ذلك فقد تم افتتاح مجمع تعليمي جديد تابع للشركة بمسمى مدارس التربية النموذجية العالمية بمدينة الظهران بالمنطقة الشرقية في بداية العام الحالي 2022-2023م. كما ساهم أيضاً الاستحواذ على مدارس السلام الأهلية خلال العام الحالي في ارتفاع الإيرادات وزيادة أعداد الطلاب.

ارتفاع المنح والإعانات الحكومية

شهد بند المنح والإعانات الحكومية ارتفاعاً خلال العام الحالي مقارنة مع العام السابق والذي يرجع بشكل رئيسي من زيادة استفادة الشركة خلال العام الحالي من مبادرة دعم الأجور للموظفين السعوديين من صندوق تنمية الموارد البشرية.

وتجدر الإشارة إلى وجود زيادة في التكاليف التمويلية خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق وذلك نتيجة حصول الشركة على قرض جديد خلال العام الحالي لتمويل جزء من صفقة الاستحواذ على شركة السلام للتعليم والتدريب، بالإضافة إلى بداية أثر عقود الإيجار الخاصة بمشاريع الشركة الجديدة في أحياء حطين والنرجس وقرطبة بمدينة الرياض، وذلك على الرغم من وجود ارتفاع في العوائد المحققة من المرابحات الإسلامية قصيرة الأجل خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق.

توزيع أرباح نقدية

وأوصى مجلس إدارة الشركة الوطنية للتربية والتعليم، اليوم، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2023، بقيمة 70.950 مليون ريال.

وقالت الشركة: إن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 43,000,000، فيما تبلغ حصة السهم من التوزيع 1.65 ريال، بينما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 16.5%.

وأضافت أن أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بتاريخ انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة والتي سيعلن عنها لاحقا.

وأفادت بإعلان تاريخ التوزيع بعد انعقاد الجمعية العامة التي ستقر توزيع الأرباح.