شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم العالمية تتحقق مكاسب كبيرة في ضوء تراجع الدولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت مؤشرات وول ستريت الرئيسية مكاسب ملحوظة، حيث صعدت الأسهم العالمية نحو أكبر ارتفاع لها لمدة شهر منذ نوفمبر 2020 خلال جلسة تداول قصيرة وهادئة بعد عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة، وفق ماذكرت صحيفة ذا بيزنس ستاندرد.

النفط والذهب

تم تداول العقود الآجلة للنفط بشكل مستقر قبل اجتماع أوبك بلس والذي قد يؤدي إلى نوع من الاتفاق على تخفيضات الإنتاج في عام 2024. كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب مع تراجع مؤشر الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية.

وأظهرت البيانات أن النشاط التجاري الأمريكي ظل ثابتا في نوفمبر لكن التوظيف في القطاع الخاص انخفض. وارتفع مؤشر MSCI للأسهم العالمية بنسبة 0.12% واتجه لتحقيق مكاسب شهرية بنسبة 8.7% بعد أن تزايدت ثقة المستثمرين في أن أسعار الفائدة الأمريكية قد ذروتها مع تحول رواية السوق نحة تفضيل التخفيضات.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 117.12 نقطة بما يعادل 0.33% إلى 35390.15 نقطة وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 2.72 نقطة أو 0.06% إلى 4559.34 نقطة ونزل المؤشر ناسداك المجمع 15.00 نقطة أو 0.11%، إلى 14250.86 نقطة.

مؤشر ستوكس الأوروبي

ارتفع مؤشر ستوكس الأوروبي بنسبة 0.4% يوم الجمعة ليغلق مرتفعا للأسبوع الثاني على التوالي في حين قام المستثمرون بتقييم البيانات من ألمانيا بحثا عن أدلة حول التوقعات الاقتصادية للبلاد.

وأغلق مؤشر داكس الألماني مرتفعا 0.2%.

في التطورات السياسية، بدأ كيان الاحتلال يوم الجمعة وقفًا لإطلاق النار لمدة أربعة أيام وأطلقت فصائل المقاومة سراح مجموعة من الرهائن وهي أول إشارة انفراجة في الحرب التي استمرت قرابة سبعة أسابيع.

ورفع البنك المركزي الأمريكي تكاليف الاقتراض القياسية بأكثر من خمس نقاط مئوية منذ مارس 2022 كجزء من دورة تشديد نقدي عالمية.

تخفضيات الفائدة

وقال بيتر دوهرتي مدير إدارة الاستثمار في "أربوثنوت لاثام" في لندن:"البيانات (الاقتصادية) الأضعف وضعف التضخم في الولايات المتحدة أعطت الأسواق الأمل في البدء في رؤية تخفيضات في أسعار الفائدة".

أضاف "لكن النقاش يدور حول ما إذا كان ينبغي علينا جني الأرباح الآن. نظرا لأن أكبر اقتصاد في العالم أربك توقعات الركود طوال عام 2023".

على الرغم من تزايد التفاؤل في الأسواق العالمية هذا الشهر فقد يكون هناك أيضًا هدوء في المستقبل مع قيام المستثمرين بوضع محافظهم الاستثمارية لعام 2024، حسبما قال بعض المحللين.

سندات الخزانة الأمريكية

وارتفعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات والتي تحدد وتيرة تكاليف الاقتراض في جميع أنحاء العالم إلى 4.485٪.

وكانت لا تزال أقل بشكل مريح من مستوى 5٪ الذي تم الوصول إليه الشهر الماضي.

أشار محضر اجتماع سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأخير إلى أنه لن يكون هناك المزيد من الزيادات ما لم يتعثر التقدم نحو ترويض التضخم.

ستاندرد آند بورز جلوبال

قالت ستاندرد آند بورز جلوبال إن مؤشرها الأولي لمخرجات مؤشر مديري المشتريات (PMI) الأمريكي المركب الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات لم يتغير عند 50.7 كمؤشر وقد عوض الارتفاع المتواضع في نشاط قطاع الخدمات الانكماش في قطاع التصنيع. وتشير القراءة فوق 50 إلى التوسع في القطاع الخاص.

آسيا

وفي آسيا، ارتفع مؤشر نيكي الياباني للأسهم متجهاً نحو أعلى مستوى في 33 عاماً يوم الاثنين الماضي.

كما أظهرت بيانات يوم الجمعة أن تضخم أسعار المستهلكين الأساسي في اليابان ارتفع بشكل طفيف في أكتوبر على الرغم من أنه كان أقل من المتوقع.

انخفض مؤشر CSI 300 في البر الرئيسي للصين بنسبة 0.7% ليصل إلى أدنى مستوى إغلاق له منذ أكثر من شهر مما يعكس قلق المستثمرين بشأن تراجع العقارات وتباطؤ الاقتصاد.

الذهب

استقرت العقود الآجلة للذهب على ارتفاع بنسبة 0.5% عند 2,003 دولار، بينما ارتفعت الأسعار الفورية للذهب بنسبة 0.48% إلى 2,001.36 دولار للأوقية.