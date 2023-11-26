شكرا لقرائتكم خبر عن صناعة الاتصالات الصينية تشهد توسعًا كبيرًا خلال أول 10 أشهر من 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات رسمية من وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية أن صناعة الاتصالات في الصين شهدت توسعًا مطردا في الفترة من كانون يناير إلى أكتوبر من عام 2023، مدعومة بأعمال الشركات الناشئة.

كما كشفت البيانات أن عائدات الأعمال التجارية المجمعة للشركات في هذا القطاع بلغت 1.42 تريليون يوان (نحو 199 مليار دولار أمريكي)، بزيادة بنسبة 6.9% على أساس سنوي، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

ارتفاع إيرادات القاطاعات الناشئة

وشهدت القطاعات الناشئة مثل الحوسبة السحابية والبيانات الضخمة وإنترنت الأشياء ومراكز بيانات الإنترنت، ارتفاعا في إيراداتها بنسبة 20.5% على أساس سنوي لتصل إلى 301.2 مليار يوان.

وحققت خدمات الإنترنت ذات النطاق العريض (برودباند) لشركات الاتصالات الثلاث العملاقة في الصين، تشاينا موبايل وتشاينا تيليكوم وتشاينا يونيكوم، إيرادات بقيمة 219 مليار يوان في الأشهر العشرة الأولى من 2023، بزيادة 9.3%، مقارنة بنفس الفترة في عام 2022.

وواصلت تقنية شبكة الجيل الخامس توسعها المطرد في الأشهر العشرة الأولى من 2023، وبحلول نهاية أكتوبر الماضي، كان لدى الصين 3.215 مليون محطة أساسية لشبكة الجيل الخامس و754 مليون مستخدم لتكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات.

وبحلول نهاية تشرين أكتوبر الماضي، بلغ عدد المشتركين في خدمة الجيل الخامس نحو نصف مستخدمي الهواتف المحمولة في الصين.