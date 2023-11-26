شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة المتحدة: خطة بقيمة 4.5 مليار جنيه إسترليني لتطوير قطاع التصنيع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت المملكة المتحدة اليوم الأحد، عن خطتها لتطوير قطاع التصنيع المتقدم في البلاد، بتمويل يبلغ 4.5 مليارات جنيه إسترليني، وذلك في إطار "ميزانية الخريف".

خطة التصنيع المتقدمة

وأعلنت وزيرة الأعمال والتجارة "كيمي بادنوش" اليوم، عن إطلاق الخطة المعروفة باسم خطة التصنيع المتقدمة (AMP)، التي تهدف إلى تعزيز الصناعات البريطانية وإيجاد فرص عمل ذات رواتب عالية، وجعل المملكة المتحدة رائدة عالميًا في مجال تكنولوجيا الانبعاثات الصفرية.

وتركز الخطة على تعزيز القدرات البريطانية في مجال التصنيع المتقدم، وتشمل صناعات رئيسة مثل السيارات، والطاقة النظيفة، إضافة إلى تقديم دعم مالي للقطاعات الرئيسة في عملية التحول إلى صافي الانبعاثات الصفرية، من ذلك صناعة البطاريات. كما تتضمن الخطة مجموعة من التدابير لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.