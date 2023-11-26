شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 9 قطاعات بالبورصة بجلسة الأحد على رأسها "التجارة" بنسبة 5.9% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، ارتفعت 9 قطاعات على رأسها التجارة والموزعون بنسبة 5.9%، أعقبه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.5%، يليه قطاعا الأغذية والمشروبات والتبغ، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.3%، وصعدت قطاعات البنوك، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والرعاية الصحية والأدوية، والمقاولات والإنشاءات الهندسية، ومواد البناء بنسبة 0.2%.

فيما تراجعت 7 قطاعات على رأسها خدمات النقل والشجن بنسبة 1.7%، أعقبه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.4%، يليه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.3%، وهبط قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 1.1%، وانخفض قطاعا الورق ومواد التعبئة والتغليف، والسياحة والترفيه بنسبة 0.6%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 0.5%.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، هبط المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 3.7 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه عند مستوى 1.702 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.8 مليار ورقة مالية بقيمة 3.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 126.1 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.09% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.27%، والعرب على 8.64%، واستحوذت المؤسسات على 84.57% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 15.42%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 53.4 مليون جنيه، 65 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 99.6 مليون جنيه، 847.4 ألف جنيه، 5.8 مليون جنيه، 12.2 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 25300 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 30416 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 10768 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 5091 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 7466 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 5866 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 2.49% ليغلق عند مستوى 1511 نقطة.