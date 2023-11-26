شكرا لقرائتكم خبر عن هل تتوقف الولايات المتحدة وأوروبا عن رفع الفائدة إذا تراجع التضخم؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - من المقرر أن تظهر مقاييس التضخم في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو أقل زيادات سنوية منذ أوائل أو منتصف عام 2021 مما يعزز الشعور بأن أسعار الفائدة لن يتم رفعها مرة أخرى، وفق ماذكرت شبكة بلومبيرج. سيتم نشر الإجراءات المفضلة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس المقبل مع ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 3.1٪ في أكتوبر مقارنة بالعام الماضي.

ومن المتوقع أن يرتفع المقياس الأساسي الذي يستثني الغذاء والوقود ويعتبر مقياسًا أفضل للتضخم الأساسي بنسبة 3.5٪. ومن المحتمل أن تظهر بيانات منطقة اليورو لشهر نوفمبر المقرر صدورها أيضًا يوم الخميس تضخمًا عند 2.7% وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2021. ومن المتوقع أن يتباطأ المقياس الأساسي إلى 3.9%. وعلى الرغم من التقدم في خفض التضخم يصر المسؤولون على ضفتي الأطلسي على أنهم يريدون رؤية المزيد من الأدلة للتأكد من أن أسعار المستهلك تحت السيطرة بشكل دائم. وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد: "نحن بالتأكيد لم نعلن النصر".

تحركات الفيدرالي

سيصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء كتابه للأحوال الاقتصادية والحكايات من جميع أنحاء البلاد. ومن المتوقع أيضًا أن يُظهر تقرير الدخل والإنفاق الشخصي في الولايات المتحدة تقدمًا طفيفًا فقط في نفقات المستهلكين المعدلة حسب التضخم. ويساعد التحول الهبوطي في الطلب في شهر أكتوبر على تفسير توقعات التباطؤ في الاقتصاد بعد طفرة النمو في الربع الثالث.

قال محللون بلومبيرج إيكونوميكس :"تضاؤل الدافع التضخمي في أكتوبر وهو ما من شأنه أن يسمح لبنك الاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على حاله الفائدة حتى نهاية العام". وستصدر الحكومة أول مراجعة للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث يوم الأربعاء ويرى متوسط التوقعات في استطلاع بلومبيرج نمو بنسبة 5٪. وتشمل البيانات الأمريكية الأخرى في الأسبوع المقبل مبيعات المنازل الجديدة لشهر أكتوبر ومؤشر ثقة المستهلك لشهر نوفمبر ومطالبات البطالة الأسبوعية ومسح حالة الصناعة.

آسيا

ومن المتوقع أن يجتمع محافظو البنوك المركزية كجزء من القمة المالية العالمية لسلطة النقد في هونج كونج ومؤتمر بنك التسويات الدولية.

سيبدأ نشر مؤشرات مديري المشتريات الصينية في نهاية الأسبوع وهي بيانات سيراقبها المستثمرون عن كثب بحثًا عن علامات الانتعاش في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ومن المتوقع أن يبقي بنك كوريا المركزي أسعار الفائدة ثابتة يوم الخميس على الرغم من أنه لا يزال يواجه بيئة سياسية صعبة حيث لا يزال التضخم ثابتا والنمو ضعيفا وديون الأسر في ارتفاع.

ومن المقرر أيضًا أن تعلن كوريا الجنوبية عن بيانات التجارة يوم الجمعة وهي واحدة من أولى الدراسات حول كيفية صمود الطلب العالمي في نوفمبر.

من الهند إلى فيتنام

ستقدم مجموعة من الدول الآسيوية تقارير عن بيانات مؤشر مديري المشتريات التصنيعي يوم الجمعة من الهند إلى فيتنام إلى إندونيسيا مما يعطي نظرة أوسع حول كيفية صمود اقتصادات المنطقة.

وبحسب البيانات، فقد يتسارع التضخم الإسباني بينما ستشهد فرنسا نموا ضعيفا 4.1% ومن المتوقع أيضًا أن تنخفض النتيجة في ألمانيا إلى 2.7%.

أمريكا اللاتينية

تتميز أمريكا اللاتينية بأجندة اقتصادية خفيفة في الأسبوع المقبل ومن أبرزها مؤشر أسعار المستهلكين لمنتصف الشهر في البرازيل وتقرير التضخم الصادر عن البنك المركزي المكسيكي.

ومن المتوقع أن يتباطأ التضخم في البرازيل في منتصف نوفمبر، المقرر صدوره يوم الثلاثاء، بشكل أكبر مقارنة بالعام الماضي وهو ما يبرر تعهد البنك المركزي بتقديم تخفيضين إضافيين على الأقل في أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية.