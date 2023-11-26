شكرا لقرائتكم خبر عن بيتكوين تصعد إلى مستوى قياسي جديد هذا العام بالقرب من 38 ألف دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اقترب سعر عملة بيتكوين المشفرة من مستوى 38 ألف دولار لأول مرة هذا العام، وتشير الاتجاهات التاريخية إلى أن عملة البيتكوين يمكن أن تتجاوز أعلى مستوياتها القياسية لتصل إلى 100 ألف دولار بحلول عام 2025، وفقًا لما ذكره من مسؤول تنفيذي في شركة "بلوك تشاين"، بحسب ما نشرته شبكة بيزنس إنسايدر الأمريكية.

توقعات بيتكوين في 2024

قال جو كيلي المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "آن تشايند" التي تعد شركة خدمات مالية للعملات المشفرة تدير أصولًا بقيمة 2 مليار دولار :"إن عملة البيتكوين تشير إلى اتجاه صعودي هائل قبل وبعد النصف التالي في أبريل 2024".

لفت المحلل ساتوشي ناكاموتو إلى أنه سيتم تخفيض مكافآت القائمين بتعدين العملة المشفرة من 6.25 بيتكوين إلى 3.125 لكل كتلة مما قد يوجد درجة من الندرة التي ستعمل على رفع قيمة العملة.

وذكر كيلي: "من وجهة نظر متحفظة إذا ظلت عملة البيتكوين عند سقف متنامي فقد تسعر عملة بيتكوين بـــ 105 ألف دولار". وأشار إلى أنه خلال 2012 و2016 و2020 ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 8069% و284% و559% على التوالي. وأضاف أن أكبر عملة مشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية شهدت أيضًا ارتفاعات حادة.

إطلاق صندوق البيتكوين

ذكر خبراء استراتيجيون في فاند سترات: "سيؤدي إطلاق صندوق بيتكوين المتداول في البورصة إلى رفع الطلب اليومي إلى 125 مليون دولار في وقت يبلغ فيه العرض اليومي 25 مليون دولار فقط.. وسيحتاج سعر التوازن الضمني إلى الارتفاع بحيث يتناسب العرض اليومي مع الطلب اليومي". ويشير تحليل التوازن إلى أن سعر المقاصة يتراوح بين 140 ألف دولار إلى 180 ألف دولار في أبريل 2024.

ارتفاع العملات المشفرة في 2023

ارتفعت عملة البيتكوين بأكثر من 120% في عام 2023 متعافية من عمليات البيع التي بلغت 65% العام الماضي. وتزامن الانتعاش مع ارتفاعات تاريخية في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى سلسلة من حالات فشل البنوك التي بدأت مع بنك سيليكون فالي. وتقول التكهنات الأخيرة أن الموافقة المحتملة للجنة الأوراق المالية والبورصة على صندوق بيتكوين المتداول في البورصة سيغذي المشاعر الصعودية.

تخفيف القيود النقدية

وفي الوقت نفسه فإن أي تخفيف للسياسة النقدية في عام 2024 وفقًا لكيلي يمكن أن يوفر دفعة إضافية للعملات المشفرة. وتعافت أسعار العملات المشفرة من الانخفاض الكبير الذي شهدته في وقت سابق قبل أيام حيث وصلت عملة البيتكوين إلى مستوى مرتفع جديد لعام 2023 يوم الجمعة. كما ارتفعت قيمة عملة بيتكوين بنسبة 1.42%عند 37862.76 دولارًا للمرة الأولى منذ مايو 2022 وفقًا لـموقع كوين ميتركس.

وقال موقع كوين ميتركس إن العملة في طريقها لتحقيق ارتفاع بنسبة 3.9٪. وفي الوقت نفسه عادت عملة إيثير إلى ما فوق المستوى المعنوي البالغ 2000 دولار حيث تم تداولها بارتفاع بنسبة 1.8% عند 2104.14 دولارًا ومن المتوقع أن تواصل العملة نموها بأكثر من 8%. فيما حققت سولانا أداء متفوق على مدار العام حيث ارتفعت بأكثر من 476% مقارنة بـ 130% لعملة البيتكوين.

أزمة "بينانس"

يأتي ذلك فيما يستوعب المستثمرون نهاية طريق "بينانس" بعد أن وافق مالكها في وقت سابق على الاعتراف بالذنب في التهم الجنائية الفيدرالية التي وجهتها له وزارة العدل الأمريكية. كما جاء ذلك بعد أقل من شهر من إدانة مؤسس منصة إف تي إكس FTX سام بانكمان فرايد في محاكمة فيدرالية تتعلق بالاحتيال والتآمر.