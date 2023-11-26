شكرا لقرائتكم خبر 32 % زيادة في السجلات التجارية بالحدود الشمالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفع عدد السجلات التجارية بمنطقة الحدود الشمالية 32% خلال السنوات الخمس الماضية، حيث أوضح وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي أنها بلغت بنهاية الربع الثالث 15,442 سجلا تجاريا، مدعومة بتنامي القطاعات الواعدة في المنطقة مثل التعدين والفوسفات والنقل والخدمات اللوجستية وغيرها من القطاعات التي تمثل أولوية في رؤية المملكة 2030.

وقال خلال مشاركته في منتدى الحدود الشمالية للاستثمار في جلسة وزارية بعنوان «التوجيهات الاستثمارية المستقبلية لمنطقة الحدود الشمالية»، إن التحول الذي تعيشه المملكة غير مسبوق، وهو ما يشعرنا بالفخر برؤية المملكة 2030، مضيفا أن المملكة بيئة خصبة للاستثمار وغنية بالفرص الواعدة التي تتطلب تكثيف الجهود لتسويقها ليتعرف عليها المستثمرون.

وتناول القصبي جهود تطوير منظومة التشريعات بإعداد وتطوير أكثر من 70 تشريعا خلال السنوات الـ7 الماضية، أبرزها: نظام الشركات، نظام الامتياز التجاري، نظام التجارة الالكترونية، نظام مكافحة التستر وغيرها. ويجري الإعداد لأنظمة محفزة للبيئة التجارية مثل: نظام حماية المستهلك، والمعاملات التجارية، والأسماء التجارية والسجل التجاري.

رحلة المستثمر

وأكد أهمية دور المركز السعودي للأعمال الاقتصادية في تسهيل رحلة المستثمرين وأصحاب الأعمال من خلال 750 خدمة يتم تقديمها عبر 17 فرعا مكانيا في 14 مدينة بالمملكة، وتقدم 10 جهات حكومية خدماتها في الفروع المكانية، إضافة لجهات أخرى تقدم خدماتها بواسطة أكثر من 60 ضابط اتصال، وأن «منصة الأعمال» قدمت أكثر من مليون خدمة لأصحاب الأعمال والمستثمرين خلال 2023م.

إصلاحات تشريعية

وتطرق لأثر الإصلاحات التشريعية والإجرائية ومساهمتها في تقدم المملكة في مؤشرات التنافسية العالمية في 2023م، وحققت المرتبة 17 من أصل 64 دولة «لأول مرة»، كما حصلت على المرتبة الثالثة من بين دول G20 مدعومة بالأداء الاقتصادي القوي.

حماية المستهلك

وبخصوص حماية المستهلك، أوضح أن وزارة التجارة أطلقت 5 أنظمة الكترونية لحماية المستهلك هذا العام، وتم تطوير نظام لتقييم المتاجر الالكترونية، ونظام لرصد المخزون، ونظام لإدارة الرقابة والتفتيش، وفي منطقة الحدود الشمالية انخفضت نسبة المخالفات التجارية 62% عن العام الماضي، وتجاوزت الزيارات التفتيشية 22 ألف زيارة لتعزيز امتثال المنشآت، مضيفا أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أطلق 6 منتجات تصحيحية خلال الفترة الماضية، وبلغ عدد طلبات التصحيح المكتملة أكثر من 18 ألفا من بينها 13 ألف طلب حاصل على ترخيص استثماري، وبلغ عدد العمالة في المنشآت المصححة أكثر من 373 ألفا.

المنشآت الصغيرة

وعن جهود الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحدود الشمالية، ذكر أن إجمالي قيمة التمويل للمنشآت من برنامج «كفالة» أكثر من 296 مليون ريال، واستفاد أكثر من 845 رائد أعمال ومالك منشأة من خدمات الهيئة.

وفي نهاية حديثه عبر القصبي عن تطلعه لإقامة هذا المنتدى بشكل دوري، على أن يتم تشكيل فرق عمل تركز على القطاعات الواعدة، وحصر الفرص والتحديات والإنجازات واستعراضها في المنتديات القادمة.