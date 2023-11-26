مصر تتفق مع شركة كندية للتنقيب عن الذهب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة لوتس جولد كوربوريشن الكندية عقدا جديدا للتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة باستثمارات تقدر بحوالي 2.5 مليون دولار.

وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية في بيان نشرته على صفحتها بموقع «فيس بوك» أمس، إن لوتس تعد من أكبر الشركات الكندية التي تعمل في مجال التعدين، وشاركت في مزايدة الذهب العالمية رقم (1) لسنة 2020 بجولتيها الأولى والثانية، وحصلت في جولتها الأولى على 7 قطاعات تغطي مساحة حوالي 1219 كلم2، ومن ثم وقعت على عقدي بحث يشملان هذه القطاعات وتم تسليمها إلى الشركة في الربع الرابع من 2021، بعد استيفاء كافة الموافقات والاشتراطات اللازمة.

وأشارت إلى أن لوتس حصلت في الجولة الثانية للمزايدة العالمية للذهب على 3 قطاعات بإجمالي مساحة 525 كلم2 وهي محل عقد البحث الذي تم توقيعه.

وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، الذي شهد التوقيع بحضور السفير الكندي بمصر لويس دوماس، بمدينة مرسى علم، أن مصر نجحت في جذب استثمارات متنوعة، وتعمل على توطين صناعة تعدينية مستدامة بتقنيات حديثة ومعامل متطورة بالشراكة مع كيانات جادة.

وأكد الوزير أن هذه الاجتماعات والجولات التي تتم لمواقع التعدين بصفة دورية تأتي في إطار الحوار المفتوح مع كل الخبراء والمستثمرين والمهتمين بصناعة التعدين، للتأكيد من خلاله على أن هذا هو وقت النجاح للاستثمار الجاد في صناعة التعدين بمصر.