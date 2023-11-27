الفضلي: الفرص الاستثمارية بالحدود الشمالية تفوق التوقعات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، أن الفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة بشكل عام، ومنطقة الحدود الشمالية بشكل خاص أكثر مما يتوقعه رجال الأعمال، وهي ليست بالضرورة امتدادا للفرص الاستثمارية الماضية، وتحتاج إلى رجال أعمال بتفكير مختلف، مؤكدا أهمية دور القطاع الزراعي في التنمية في المنطقة.

وأشار إلى أن قيمة مشاريع المياه في المملكة خلال الـ8 أعوام الماضية تتجاوز 150 مليار ريال، منها مشاريع بيئية وتنموية تم تدشينها في منطقة الحدود الشمالية تناهز 2 مليار ريال.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الوزارية بمنتدى الحدود الشمالية للاستثمار 2023م، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء، ورؤساء الشركات والمديرين التنفيذيين، ورجال وسيدات الأعمال.

وأكد اكتمال البنية التشريعية لقطاعات منظومة البيئة بالمملكة، وأن المنظومة تستهدف إعادة تدوير النفايات في المملكة بنسبة 95 % عام 2035 بدلا من هدرها بالمرادم، مبينا أن التنمية المستدامة أولوية للمملكة، ويظهر ذلك جليًا في رؤية السعودية 2030، منوها بوجود حوافز وممكنات للاستثمار في قطاعات «البيئة»، وفرص استثمارية واعدة بمنطقة الحدود الشمالية.

وتحدث الفضلي عن نجاح منظومة «البيئة» في تحويل الممكنات إلى فرص استثمارية ضخمة في القطاع الزراعي بالمملكة، وتحقيق إنجازات كبيرة في الإدارة الفعالة لموارد المياه، مما أدى لتحقيق إنتاج زراعي قياسي بقيمة 100 مليار ريال في 2022، منوها بتحول نسبة الإقراض لتعتمد على التقنيات المتطورة لدعم الزراعة الرأسية الحديثة، وتقليل الاستهلاك الزراعي من 86 % إلى أقل من 70 %، منوهًا ببرنامج ريف السعودية كونه نموذجا فريدا يدعم المناطق الريفية بتمويل سخي من القيادة الرشيدة بلغ 8.5 مليارات ريال.

وأشار إلى أن منطقة الحدود الشمالية تمتلك فرصًا استثمارية واعدة وفق الميزة النسبية لها، ومنها: فرص في مجال مشاريع الدواجن 2030، و3 مشاريع في مجال الثروة الحيوانية والدواجن بتكلفة بلغت 300 مليون ريال بتمويل من صندوق التنمية الزراعي، ومشروع حدود السعودية على مساحة تقدر بـ 80 كم2؛ لإنشاء أكثر من 350 حظيرة؛ للوصول إلى إنتاج مليون و200 ألف صوص في اليوم.

وحول ما تقدمه منظومة «البيئة» من حوافز مالية وفنية للمستثمرين، أكد أن صندوق التنمية الزراعية يسهم بدور فاعل في تسهيل التمويل للمشاريع، حيث قفز بإجمالي القروض من 455 مليون ريال عام 2016 م إلى 7 مليارات ريال عام 2022 م، كما بلغ إجمالي القروض لمنطقة الحدود الشمالية 233 مليون ريال حتى عام 2022م، بالإضافة إلى تسهيل التمويل عبر البنوك التجارية في المملكة، وكذلك تقديم قطاعات الوزارة المختلفة الدعم الفني للمستثمرين من خلال الزيارات الميدانية، وتسهيل إجراءات التراخيص اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

فرص استثمارية بمنطقة الحدود الشمالية: