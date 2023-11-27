الصادرات الغذائية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الصادرات الغذائيةلكوريا الجنوبية تسجل رقما قياسيا جديدا في عام 2023، بحسب وزارة الزراعة الكورية الجنوبية.

وتوقعت الوزارة أن تصل صادرات كوريا الجنوبية من المواد الغذائية والقطاعات الأخرى ذات الصلة إلى مستوى مرتفع جديد نهاية العام الجاري، وسط توسع الاتجاه العالمي للأكل الصحي، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب).

وبلغت قيمة صادرات كوريا الجنوبية في قطاع الأغذية المعروف باسم «كي- فود بلاس» 10.4 مليارات دولار العام الجاري، بما يمثل زيادة بنسبة 1.2 % بعد مرور عام وفقا لوزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية.

ويشمل «كي- فود بلاس» مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية والمواد ذات الصلة، بدءا من السلع الطازجة والمصنعة وحتى المعدات والحلول الزراعية.