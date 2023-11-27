1.27 مليون منشأة صغيرة ومتوسطة في المملكة بنهاية الربع الثالث

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفع عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة في الربع الثالث 2023 بنسبة 3.5% عن الربع الثاني من هذا العام، لتصل إلى 1.27 مليون منشأة، تركز أغلبها في العاصمة الرياض بنسبة 43.3%، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة 18.3%، بحسب تقرير «مرصد منشآت» الصادر عن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت».

الصناعات التحويلية

تطرق التقرير لقطاع الصناعة الذي يعد أحد أهم برامج تحقيق رؤية السعودية 2030، من خلال الجهود التي تقودها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، لدعم المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، إذ بلغت نسبة النمو في نشاط قطاع الصناعات التحويلية 4.6% على أساس سنوي، وبلغ عدد الرخص الصناعية 136 ترخيصا، وذلك بنهاية أغسطس من العام الحالي، فيما وصلت نسبة النمو في عدد المنشآت الصناعية إلى 3.8%، أدت إلى بلوغ عدد المنشآت الصناعية القائمة في المملكة إلى أكثر من 11 ألف منشأة، مستهدفة 36 ألف منشأة بحلول 2035.

صناعة التمور

استعرض التقرير صناعة التمور في المملكة وتحديدا في منطقة القصيم بشكل مفصل، حيث تنتج منطقة القصيم وحدها 370 ألف طن سنويا، وقدمت «منشآت» في هذا الجانب مجموعة من البرامج، على رأسها مبادرة توفير عدد من المواقف للشاحنات وربط البائعين والتجار المحليين في سوق التمور بشركات النقل المبرد، لضمان وصول مخزونهم إلى بقية أنحاء المملكة أثناء موسم عنيزة للتمور 2023.

قصص النجاح

قدم التقرير لمحة عن بعض الأنشطة التي قامت بها منشآت من خلال تسليط الضوء على أسابيع الأعمال التي شهدت حضور ومشاركة مجموعة واسعة من رواد الأعمال والخبراء والمختصين في مختلف المجالات، إلى جانب ذلك سلط التقرير الضوء على رؤى الخبراء وقصص النجاح في مختلف المجالات، بما في ذلك لقاءات مع أمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي، والرئيس التنفيذي لكرنفال بريدة للتمور الدكتور خالد النقيدان، إلى جانب نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط الإستراتيجي والاتصالات وتطوير الأعمال في صندوق التنمية الصناعية خليل النمري، وغيرهم من الخبراء والمختصين في مجال ريادة الأعمال.

فرص استثمارية

تطرق التقرير للفرص الاستثمارية الكبيرة في منطقة القصيم بفضل ما تتمتع به من مميزات فريدة في قطاعات الزراعة والصناعة وغيرها. وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة القصيم عبدالعزيز الحميد؛ أن منطقة القصيم تعد من أهم المناطق الاستثمارية في المملكة، وأحد المحاضن المحفزة لنجاح قطاع ريادة الأعمال، مشيرا إلى الأهمية التي توليها الغرفة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال البرامج الداعمة لتعزيز المهارات الإدارية والمالية لأصحاب المنشآت، مستشهدا ببرنامج «انطلقنا» الذي دشنته الغرفة بالشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية لتمويل رواد الأعمال.

انتعاش اقتصادي

استضاف التقرير الرئيس التنفيذي لمنصة «ماجنيت» فيليب بحوشي، الذي أكد أن المملكة شهدت انتعاشا في مشهد رأس المال الجريء خلال الربع الثالث من 2023، باستثمارات بلغت قيمتها الإجمالية 326.3 مليون ريال، حيث شهد تمويل رأس المال الجريء في الأشهر التسعة الأولى من العام نفسه، اهتماما قويا من المستثمرين في المملكة، أسهم في تحفيز استثمارات تجاوزت قيمتها ملياري ريال، مما جعلها تتصدر قائمة التمويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يذكر أن تقرير مرصد منشآت يأتي ضمن سلسلة تقارير ربعية تصدرها «منشآت»، تستعرض خلالها أحدث مستجدات بيئة ريادة الأعمال وآخر الأرقام والإحصائيات، إلى جانب سلسلة تقارير متخصصة تصدرها «منشآت» دوريا حول مواضيع تهم رواد الأعمال في المملكة، كان آخرها تقرير متخصص بعنوان «ريادة الأعمال الاجتماعية»؛ وذلك بهدف توفير مرجع موثوق للمعلومات والأرقام أمام رواد الأعمال والمستثمرين والمهتمين.