وزارة التجارة

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ويشارك في البرنامج 26 من قياديي منظومة التجارة، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة العدل، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهيئة السوق المالية، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، ولجنة إعداد التشريعات القضائية.
ويهدف البرنامج إلى تطوير الممارسات القيادية والاستراتيجية والسياسات، وإدارة المشاريع والتواصل للقادة وإدارة فرق العمل في الأزمات، كما يهتم بتخطيط الاحتياج التدريبي للقادة خلال عمل الاختبارات اللازمة لمعرفة نقاط التطوير والتدريب.
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