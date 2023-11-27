الاقتصاد

المنظمة العربية

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- بواسطة أيمن الوشواش - المنظمة العربية للتنمية الإدارية تعقد الملتقى المالي العربي الأول لجائزة الشارقة في المالية العامة تحت عنوان «تجارب وممارسات رائدة في المالية العامة لمواجهة التحديات المعاصرة» يومي 24 و25 ديسمبر المقبل بالقاهرة، بمشاركة مسؤولين وخبراء في الرقابة المالية والمحاسبية من مختلف الدول العربية.

وأفادت المنظمة في بيان لها بأن الملتقى سيناقش أساليب وأدوات تخطيط وإعداد الموازنة العامة، وتأثير السياسات المالية والاقتصادية على المالية العامة، والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في المالية العامة، واستراتيجيات تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي.

ويهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على أفضل التجارب والممارسات في إدارة المالية العامة لتعزيز تبادل المعرفة والخبرات بين الدول لمواجهة كل التحديات المعاصرة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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