المنظمة العربية

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وأفادت المنظمة في بيان لها بأن الملتقى سيناقش أساليب وأدوات تخطيط وإعداد الموازنة العامة، وتأثير السياسات المالية والاقتصادية على المالية العامة، والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في المالية العامة، واستراتيجيات تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي.
ويهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على أفضل التجارب والممارسات في إدارة المالية العامة لتعزيز تبادل المعرفة والخبرات بين الدول لمواجهة كل التحديات المعاصرة.
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