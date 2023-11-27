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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هيئة الزكاة والضريبة والجمارك حصدت جائزة أفضل مركز اتصال على مستوى العالم، خلال مشاركتها في المؤتمر السنوي لمركز الاتصال العالمي (Contact Center World)، والذي أُقيم بمدينة لشبونة بالبرتغال، لتكريم المنظمات الرائدة والمميزة في خدمة العملاء، بمشاركة أكثر من 50 دولة حول العالم. وحققت الهيئة الجائزة الذهبية عن فئة أفضل مركز اتصال موحد للحملات الخارجية على مستوى العالم، كجهة عربية وحيدة، وبعد منافسة مع جهات حكومية عدة وشركات من مختلف أنحاء العالم، منها، «ألمانيا، بريطانيا، البرتغال، جنوب أفريقيا، أمريكا، كندا، البرازيل، إندونيسيا، تركيا»، إذ تمر عملية التقييم عبر مراحل عدة وفق أعلى المعايير الدولية، وخلال محكمين من ذوي الخبرة في مجال خدمة العملاء. يأتي منح الجائزة نظير تميز الهيئة في تطبيق أفضل الممارسات في خدمة العملاء بمختلف فئاتهم، وتتويجا لجهودها في رفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة عبر جميع قنوات التواصل، وتقديم خدمات تتسم بالكفاءة والفاعلية، وتحقق متطلبات وتطلعات العملاء.

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