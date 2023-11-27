شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تغلق تعاملات الأحد على تباين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات الأحد، وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مستوى تريليون و702 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 52.9 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر البورصة الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 0.86% مسجلًا 25300.32 نقطة.

ارتفاع "إيجي إكس 70"

فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.52% ليصل عند مستوى 5091.54 نقطة.

كما زاد مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.30% لينهي التعاملات عند مستوى 7466.08 نقطة.