شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تتراجع انتظارًا لاجتماع "أوبك بلس" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين، ونزل خام برنت صوب 80 دولارًا للبرميل، مع ترقب المستثمرين لاجتماع مجموعة أوبك بلس هذا الأسبوع للاتفاق على حجم تخفيضات الإنتاج في 2024.

وبحلول الساعة 0231 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتًا أو 0.5% إلى 80.21 دولار للبرميل، ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 36 سنتًا أو 0.5% إلى 75.18 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان على نحو طفيف في الأسبوع الماضي، وهو أول أسبوع يسجلان فيه مكاسب منذ 5 أسابيع، بدعم من توقعات استمرار خفض الإمدادات حتى 2024، فيما قد تناقش أوبك بلس خطط تطبيق المزيد من التخفيضات.

توافق أوبك بلس

وهوت الأسعار في الشرق الأوسط خلال الأسبوع الماضي، بعد أن أرجأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها ومنهم روسيا، أو المجموعة المعروفة باسم أوبك بلس اجتماعًا وزاريًا إلى 30 نوفمبر الحاليّ، لحل الخلافات بخصوص أهداف الإنتاج للمنتجين في إفريقيا.

ومنذ ذلك الحين، تتحرك المجموعة من أجل التوصل إلى توافق، حسبما ذكرت مصادر بالمجموعة يوم الجمعة.

وذكرت وكالة الطاقة الدولية أنها تتوقع زيادة طفيفة في المعروض في أسواق النفط العالمية في 2024، حتى لو واصلت الدول الأعضاء في أوبك بلس تخفيضات الإنتاج حتى العام المقبل.

واستقرت أسعار النفط أيضًا بعد انحسار التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط، في أعقاب التوصل إلى اتفاق هدنة في غزة، وتبادل رهائن وأسرى فلسطينيين.