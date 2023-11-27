منتدى الحدود الشمالية للاستثمار يستعرض الآفاق الاستثمارية الواعدة بالمنطقة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استعرض منتدى الحدود الشمالية للاستثمار2023م، في جلسة حوارية اليوم، بمشاركة معالي رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر آل فهيد، ووكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للشؤون الاقتصادية والتخصيص المهندس عبدالرحمن الزغبي، ونائب الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية للخدمات المشتركة المهندس خالد الحمود، ومساعد وكيل وكالة تطوير الاستثمار بوازرة الاستثمار عمار الطف، الآفاق الاستثمارية الواعدة في منطقة الحدود الشمالية.

وأكد المشاركون أهمية القطاع السياحي في منطقة الحدود الشمالية في زيادة النمو الاقتصادي، وخلق الفرص الاستثمارية، وتعزيز التنمية المستدامة والاجتماعية، ودعم الجهود التي تسهم في تطوير الصناعة السياحية، وتطبيق المبادئ المستدامة، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي والجهود المشتركة لدعم القطاع السياحي.

وتطرقت الجلسة لجهود وزارة البيئة والمياه والزراعة في تحديد لوائح وأنظمة ممكنة للاستثمار، وطرح فرص استثمارية وفق رؤية المملكة 2030م، ودور الجهات ذات العلاقة في تنظيم أعمال الاستثمار في البيئة والمياه والزراعة بما يخدم تحسين جودة الحياة والدور التكاملي والتشاوري بين الجهات ذات العلاقة في جذب الاستثمارات المملكة.

