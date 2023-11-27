منتدى الحدود الشمالية للاستثمار يبرز المقومات والميز التنافسية الجاذبة للاستثمار

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أبرز منتدى الحدود الشمالية للاستثمار 2023، في جلسة حوارية أقيمت اليوم، أهم المقومات والميز التنافسية بالمنطقة بعنوان ” منطقة الحدود الشمالية بيئة محفزة ذات تنافسية جاذبة للاستثمار ” بمشاركة المدير العام للإدارة العامة لمناطق اللوجستية في وزارة النقل والخدمات اللوجستية حمد محمد الماضي، ووكيل وزارة الاستثمار للسياسات والتشريعات بكر الهبوب، ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع صادرات الخدمات بهيئة تنمية الصادرات سعود القبلان، ومدير عام التحليلات والنمذجة المكانية بوزارة الاقتصاد والتخطيط خالد البرازي.

وأكد المشاركون أهمية الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة والميز النسبية للمنطقة، كونها تعد من أفضل البنى التحتية لدعم الكهرباء المؤشرات الاقتصادية، المتوقعة لمستقبل واعد في التبادل التجاري مع جمهورية العراق الشقيقة، عبر منفذ جديدة عرعر، كسوقاً لوجستياً يعكس أثره في زيادة عدد الشركات ونمو التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى أحدى أهم المقومات “الثروة التعدينية” التي تشكل ٧٪؜ من المخزون العالمي، كما تتمتع القطاعات الكيماوية بقدرة عالية لإنتاج الفسفور والكبريت، وموقعاً إستراتيجياً نظراً لقربها من السوق الأردني والعراقي.

ونوهت الجلسة بجهود الجهات الحكومية ذات العلاقة، في تقديمها الخدمات الرقمية والتسهيلات، التي تسهم في تحفز القطاع الخاص، بالاستفادة من الكم الهائل من الفرص الحالية والمستقبلية.