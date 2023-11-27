شكرا لقرائتكم خبر عن عضو شعبة الذهب: طرح "غوايش" بمصنعية أقل من السبائك لتحريك المبيعات والان مع تفاصيل الخبر
وشدد في تصريح خاصة على أن مد مبادرة السماح بدخول الذهب بدون جمارك تساهم في توفير معروض يؤدي إلى استقرار الأسواق في الفترة القادمة ، مشيراً إلى استقرار الطلب على الذهب وهناك عودة لشراء المشغولات في ظل طرح مشغولات بمصنعية تقريبا أقل من مصنعية السبيكة الذهب وهناك غوائش بمصنعيات 50 جنيها لتحريك أكبر لمبيعات المشغولات.
وشدد على إعلاء البراند المصري في الخارج والمنافسة في الأسواق الدولية بعد التطور الرهيب في صناعة المشغولات بالسوق المصري يجعلنا نتوقع تحقيق طفرة تصديرية من المشغول الذهبي المصري خلال الفترة المقبلة بعد إلغاء رسوم التثمين.
وأوضح هاني سعد أن وزارة التموين ومصلحة الدمغة والموازين تستجيب لمطالب الصناع المصريين والعمل على إزالة العقبات أمام الصناعة المصرية ونحن بحاجة إلي تصدير منتج يحمل شعار صنع في مصر، ولفت إلى أن هذه خطوة إلغاء رسوم تثمين تصدير المشغولات تدعم ضخ استثمارات جديدة في صناعة الذهب.
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