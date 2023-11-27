شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الصناعة: "الحدود الشمالية" تضم ربع الثروة المعدنية بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين م. خالد المديفر، أن منطقة الحدود الشمالية تضم 25% من الثروة المعدنية في المملكة، بقيمة إجمالية تصل إلى 1.2 مليار ريال.

وأشار خلال مشاركتة في منتدى الحدود الشمالية للاستثمار إلى الميزة التنافسية بالمنطقة كبيرة بوجود الفوسفات، واستثمرت المملكة في البنية التحتية ما يزيد على 120 مليارًا لدعم ونجاح المشاريع.

ولفت إلى أن المملكة تعمل على دراسة تمكين مشروع فوسفات 4، وفوسفات 5 بقيمة تقارب 80 مليارًا.

وأوضح أن المصانع في منطقة الحدود الشمالية ستكون أساسًا لبناء صناعة حديثة بمقومات واستثمارات ستزيد على 220 مليارًا قبل نهاية عام 2035.

تمكين المستثمرين ورواد الأعمال

واستعرض المنتدى مبادرات القطاع الحكومي في تمكين المستثمرين بالمنطقة.

وتطرق إلى استراتيجية القطاع الحكومي ومبادراته في تمكين المستثمرين ورواد الأعمال في منطقة الحدود الشمالية، إلى جانب إسهامات منظومة التجارة وغيرها من الأنظمة في تمكين المستثمرين وإبراز الفرص الاستثمارية في مجال التجارة ومبادرتها لتمكين الشركات والمؤسسات التي تعد عصب الاقتصاد في منطقة الحدود الشمالية.