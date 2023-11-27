بزيادة 3.5 %..(1.27) مليون منشأة صغيرة ومتوسطة في المملكة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أصدرت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» تقرير «مرصد منشآت» للربع الثالث من عام 2023، الذي كشف زيادة في عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة إذ بلغت 3.5% عن الربع الثاني من هذا العام، لتصل إلى 1.27 مليون منشأة، تركّز أغلبها في العاصمة الرياض بنسبة 43.3%، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة 18.3%.

وسلّط المرصد، الذي صدر باللغتين العربية والإنجليزية في 46 صفحة، الضوء على منطقة القصيم والفرص الاستثمارية الكبيرة التي تقدمها لرواد الأعمال بفضل ما تتمتع به من مميزات فريدة في قطاعات الزراعة والصناعة وغيرها.

واستضاف التقرير الرئيس التنفيذي لمنصة «ماجنيت» فيليب بحوشي، الذي أكد أن المملكة شهدت انتعاشاً في مشهد رأس المال الجريء خلال الربع الثالث من عام 2023، باستثمارات بلغت قيمتها الإجمالية 326.3 مليون ريال، إذ شهد تمويل رأس المال الجريء في الأشهر التسعة الأولى من العام نفسه، اهتماماً قويّاً من المستثمرين في المملكة، أسهم في تحفيز استثمارات تجاوزت قيمتها ملياري ريال، مما جعلها تتصدر قائمة التمويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وسلّط التقرير الضوء على قطاع الصناعة، الذي يُعد أحد أهم برامج تحقيق رؤية السعودية 2030، من خلال الجهود التي تقودها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، لدعم المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، إذ بلغت نسبة النمو في نشاط قطاع الصناعات التحويلية 4.6% على أساس سنوي، وبلغ عدد الرخص الصناعية 136 ترخيصاً، وذلك بنهاية أغسطس من العام الحالي، ووصلت نسبة النمو في عدد المنشآت الصناعية إلى 3.8%، أدّت إلى بلوغ عدد المنشآت الصناعية القائمة في المملكة إلى أكثر من 11 ألف منشأة، مستهدفة 36 ألف منشأة بحلول 2035. واستعرض التقرير في نسخته الحالية، صناعة التمور في المملكة وتحديداً في منطقة القصيم بشكل مُفصّل، إذ تُنتج منطقة القصيم وحدها 370 ألف طن سنوياً، وقدمت «منشآت» في هذا الجانب مجموعة من البرامج، على رأسها مبادرة توفير عددٍ من المواقف للشاحنات وربط البائعين والتجار المحليين في سوق التمور بشركات النقل المبرد، لضمان وصول مخزونهم إلى بقية أنحاء المملكة أثناء «موسم عنيزة للتمور 2023».