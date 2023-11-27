سعر الدولار مقابل الجنيه الإثنين 27-11-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع جريدة "المال" سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين، الموافق 27-11-2023، بحسب شاشات التداول والمواقع الرسمية للبنوك المصرية والعربية والإسلامية والأجنبية.

حافظ سعر الدولار اليوم على مستواه أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك قناة السويس عند مستويات 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

وصل سعر الدولار أأمام الجنيه المصري على شاشات التداولات بمصرف أبو ظبي التجاري إلى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه المصري بالمنصة الرسمية لبنك القاهرة مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

كما استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري على الموقع الرسمي لببنك مصر عند مستوى 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري على الموقع الإلكتروني للمصرف المتحد إلى مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

وصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل فروع البنك الأهلي الكويتي إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

جاء سعر الدولار أمام الجنيه المصري على شاشات التداولات بفروع ببنك SAIB عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

وصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري بالموقع الإلكتروني بالبنك الأهلي المصري إلى 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

كما استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري على شاشات التداولات لبنك قطر الوطني الأهلي عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

كما استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري بمنصة بنك الكويت الوطني الرسمية عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.