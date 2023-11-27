شكرا لقرائتكم خبر عن "منتدى الاستثمار" يبرز مقومات الحدود الشمالية الجاذبة للفرص الواعدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أبرز منتدى الحدود الشمالية للاستثمار 2023 في جلسة حوارية أقيمت أمس الأحد، أهم المقومات والميز التنافسية في المنطقة بعنوان "منطقة الحدود الشمالية بيئة محفزة ذات تنافسية جاذبة للاستثمار".

شارك في الجلسة المدير العام للإدارة العامة لمناطق اللوجستية في وزارة النقل والخدمات اللوجستية حمد محمد الماضي، ووكيل وزارة الاستثمار للسياسات والتشريعات بكر الهبوب، ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع صادرات الخدمات بهيئة تنمية الصادرات سعود القبلان، ومدير عام التحليلات والنمذجة المكانية بوزارة الاقتصاد والتخطيط خالد البرازي.

الفرص الاستثمارية الواعدة

وأكد المشاركون أهمية الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة والمميزات النسبية للمنطقة، كونها تُعد من أفضل البنى التحتية لدعم الكهرباء المؤشرات الاقتصادية، المتوقعة لمستقبل واعد في التبادل التجاري مع جمهورية العراق الشقيقة، عبر منفذ جديدة عرعر، كسوق لوجستي يعكس أثره في زيادة عدد الشركات ونمو التجارة الإلكترونية.

بالإضافة إلى أحدى أهم المقومات "الثروة التعدينية".

كما تتمتع القطاعات الكيماوية بقدرة عالية لإنتاج الفسفور والكبريت، وموقع استراتيجي نظرًا إلى قربها من السوق الأردني والعراقي.

ونوهت الجلسة بجهود الجهات الحكومية ذات العلاقة، في تقديمها الخدمات الرقمية والتسهيلات، التي تسهم في تحفز القطاع الخاص، بالاستفادة من الكم الهائل من الفرص الحالية والمستقبلية.